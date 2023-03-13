"Никакой России быть не должно": Стерненко прокомментировал победу "Навального" на Оскаре-2023

Фильм "Навальный" о россиянине одержал победу на Оскаре. Украинцы, конечно, недовольны результатами Американской Киноакадемии, но это было ожидаемо.

На такое событие отреагировал Сергей Стерненко. Он в своем твиттере еще раз отметил, что Россия должна распастись.

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Реакция Стерненко на победу "Навального" на Оскаре

На сцену Оскара выходила жена Алексея Навального – Юлия. Она со слезами на глазах поблагодарила и обратилась к мужчине, который сейчас находится за решеткой. Женщина отметила, что ждет, когда их "страна уволит" и Алексей вернется домой.

Однако об Украине и войне, которую Россия уже больше года ведет против нашего государства, ничего не было сказано.

Жена Навального на вручении Оскара заявила, что мечтает о том, чтобы Россия была свободной. Тогда он сможет начать еще десяток войн и убить несколько миллионов человек. Ибо такова и природа свободной имперской России. А чтобы этого не произошло в будущем, никакой России быть не должно. Только деколонизация,

– написал Стерненко.

Жена Навального на сцене Оскара: смотрите видео