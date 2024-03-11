Мстислав Чернов встретился с Киллианом Мерфи после вручения Оскара-2024

Украинский режиссер Мстислав Чернов и голливудский актер Киллиан Мерфи искренне поздравили друг друга с триумфом на 96-й церемонии вручения кинопремии.

После официальной части вручения статуэток Оскара традиционно состоялась вечеринка Governors Ball, она же Бал Губернаторов. На ней и удалось пообщаться украинскому режиссеру с ирландской кинозвездой.

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Где состоялась встреча Мерфи и Чернова

Сеть облетели фото и видео с афтерпати Оскара-2024, где режиссер документальной ленты 20 дней в Мариуполе Мстислав Чернов искренне обнимается со звездой фильма Оппенгеймер Киллианом Мерфи.

В ролике видно, как они поздравляют друг друга с триумфом: Мстислав Киллиана с победой в номинации "Лучший актер", а Мерфи – Чернова в категории "Лучший документальный фильм". А на снимке знаменитости как старые добрые позируют фотографам.

Кроме того, Чернову удалось пообщаться и с режиссером нашумевшей картины Оппенгеймер Кристофером Ноланом, который получил сразу две статуэтки Оскара – как лучший режиссер и за лучший фильм.

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