Мстислав Чернов встретился с Киллианом Мерфи после вручения Оскара-2024
Источник:Х
Украинский режиссер Мстислав Чернов и голливудский актер Киллиан Мерфи искренне поздравили друг друга с триумфом на 96-й церемонии вручения кинопремии.
После официальной части вручения статуэток Оскара традиционно состоялась вечеринка Governors Ball, она же Бал Губернаторов. На ней и удалось пообщаться украинскому режиссеру с ирландской кинозвездой.
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Где состоялась встреча Мерфи и Чернова
Сеть облетели фото и видео с афтерпати Оскара-2024, где режиссер документальной ленты 20 дней в Мариуполе Мстислав Чернов искренне обнимается со звездой фильма Оппенгеймер Киллианом Мерфи.
В ролике видно, как они поздравляют друг друга с триумфом: Мстислав Киллиана с победой в номинации "Лучший актер", а Мерфи – Чернова в категории "Лучший документальный фильм". А на снимке знаменитости как старые добрые позируют фотографам.
Кроме того, Чернову удалось пообщаться и с режиссером нашумевшей картины Оппенгеймер Кристофером Ноланом, который получил сразу две статуэтки Оскара – как лучший режиссер и за лучший фильм.
Что известно об Оскаре-2024
- В 2024 году Украина впервые в истории получила статуэтку Оскар. Фильм 20 дней в Мариуполе получил награду в категории "Лучший документальный фильм". Во время вручения статуэтки голливудские звезды стоя аплодировали украинской команде.
- С победой на Оскаре-2024 Мстислава Чернова и его команду поздравила также и первая леди Украины. Елена Зеленская отметила, что это историческая победа, которая добыта страшной ценой.