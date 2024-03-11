Після офіційної частини вручення статуеток Оскара традиційно відбулася вечірка Governors Ball, вона ж Бал Губернаторів. На ній і вдалося поспілкуватися українському режисеру з ірландською кінозіркою.
До слова Надважлива перемога для всієї країни, – Зеленська прокоментувала перемогу України на Оскарі-2024
Де відбулася зустріч Мерфі і Чернова
Мережу облетіли фото й відео з афтерпаті Оскара-2024, де режисер документальної стрічки 20 днів у Маріуполі Мстислав Чернов щиро обіймається з зіркою фільму Оппенгеймер Кілліаном Мерфі.
У ролику видно, як вони вітають одне одного з тріумфом: Мстислав Кілліана з перемогою у номінації "Найкращий актор", а Мерфі – Чернова в категорії "Найкращий документальний фільм". А на знімку знаменитості як старі добрі позують фотографам.
Крім того, Чернову вдалося поспілкуватися і з режисером нашумілої картини Оппенгеймер Крістофером Ноланом, який отримав відразу дві статуетки Оскара – як найкращий режисер та за найкращий фільм.
Що відомо про Оскар-2024
- У 2024 році Україна вперше в історії отримала статуетку Оскар. Фільм 20 днів у Маріуполі здобув відзнаку в категорії "Найкращий документальний фільм". Під час вручення статуетки голлівудські зірки стоячи аплодували українській команді.
- З перемогою на Оскарі-2024 Мстислава Чернова і його команду привітала також і перша леді України. Олена Зеленська зазначила, що це історична перемога, яка здобута страшною ціною.