Появились первые прогнозы букмекеров: какой фильм может получить Оскар в 2024 году

Конкуренция за Оскар-2024 приобретает обороты. Также увеличивается количество лент, надеющихся на победу в категории "Лучший фильм".

В список претендующих на номинацию лент еще в их премьер вошли такие фильмы, как "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана и "Убийцы цветочного полнолуния" Мартина Скорсезе, и это не изменилось после их выхода на экраны.

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Премия Оскар-2024

Сезон вручения премий в самом разгаре. Очевидно, на конечное решение обязательно еще окажут влияние гонки, кампании и хитрые тактики. Список номинантов на Оскар и претенденты на победу будут обновляться ближе к январю 2024, когда официальные номинации будут объявлены. Однако букмекеры уже составили приблизительный рейтинг фильмов, имеющих потенциал стать претендентами на эту золотую статуэтку

Список возможных номинантов на премию Оскар-24

"Оппенгеймер" – режиссер Кристофер Нолан;

– режиссер Кристофер Нолан; "Убийцы цветочного полнолуния" – режиссер;

– режиссер; "Мартин Скорсезе Бедняги" – режиссер Йоргос;

– режиссер Йоргос; "Лантимос Барби" – режиссер Грета Гервиг;

– режиссер Грета Гервиг; "Маэстро" – режиссер Брэдли Купер;

– режиссер Брэдли Купер; "Оставленные" – режиссер Александер Пейн;

– режиссер Александер Пейн; "Зона интересов" – режиссер Джонатан Глейзер;

– режиссер Джонатан Глейзер; "Прошлые жизни" – режиссер Селин Сон;

– режиссер Селин Сон; "Анатомия падения" – режиссер Жюстин Трие Железный коготь – режиссер Шон Дуркин.

Топ-5 потенциальных лидеров

5 место – "Маэстро"

Режиссер: Брэдли Купер

Пять лет после номинации "Рождение звезды" на лучший фильм, биографический фильм Брэдли Купера о легендарном композиторе Леонарде Бернстайне готов повторить успех его режиссерского дебюта. Несмотря на то, что фильм всегда считался претендентом на Оскар, вероятность его получить награду возросла с дебютом на Венецианском международном кинофестивале, где он был номинирован на главный приз – "Золотой льв". "Маэстро" надеется добавить Оскар в свое резюме в марте 2024 года.

"Маэстро": смотрите онлайн трейлер фильма

4 место – "Барби"

Режиссер: Грета Гервиг.

Ожидается, что успех "Барби" приведет к номинации на Оскар в 2024 году в категории "Лучший фильм". Эта кинокартина оказалась настоящим кассовым хитом и стала самым большим по масштабу фильмом года. Теперь она намерена претендовать на продолжение своей успешной истории на церемонии Оскаров под руководством режиссера Греты Гервиг.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

3 место – "Бедолахи"

Режиссер: Йоргос Лантимос.

Йоргос Лантимос и Эмма Стоун снова объединили усилия, создав одного из наиболее вероятных претендентов на победу в номинации Оскар в 2024 году. Фильм "Бедолахи" уже получил похвалу за свою креативность и уникальность после премьеры на Венецийском международном кинофестивале, где он был отмечен престижной наградой "Золотой лев".

Результат сделал Эмму Стоун лидером в номинации "Лучшая женская роль" на предстоящей церемонии награждения и значительно повысил шанс победы в категории "Лучший фильм".

"Бедолахи": смотрите онлайн трейлер фильма

2 место – "Убийцы цветочного полнолуния"

Режиссер: Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе является одним из сильнейших претендентов на премию Оскар в 2024 году благодаря своему фильму "Убийцы цветочного полнолуния". Премьера этого фильма в Каннах получила очень положительный отклик, и его назвали шедевром. История номинаций Скорсезе на Оскар имеет важное значение, поскольку у него было девять фильмов, номинированных в престижнейшей категории, но он еще не выиграл ни одной награды.

"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма

1 место – "Оппенгеймер"

Режиссер: Кристофер Нолан

Победа фильма "Оппенгеймер" в номинации "Лучший фильм" на церемонии Оскар имеет наибольшую вероятность. Биографическая лента Кристофера Нолана о Роберте Оппенгеймере может быть его лучшим творением на сегодняшний день. Подобно Мартину Скорсезе, фильмы Нолана никогда не одерживали победу, а лишь получали номинации дважды.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Церемония награждения Оскар традиционно пройдет в Лос-Анджелесе 10 марта следующего года. Номинации и претенденты на них будут объявлены в конце января 2024 года.