Появились первые прогнозы букмекеров: какой фильм может получить Оскар в 2024 году
Источник:Screen Rant
Конкуренция за Оскар-2024 приобретает обороты. Также увеличивается количество лент, надеющихся на победу в категории "Лучший фильм".
В список претендующих на номинацию лент еще в их премьер вошли такие фильмы, как "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана и "Убийцы цветочного полнолуния" Мартина Скорсезе, и это не изменилось после их выхода на экраны.
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Премия Оскар-2024
Сезон вручения премий в самом разгаре. Очевидно, на конечное решение обязательно еще окажут влияние гонки, кампании и хитрые тактики. Список номинантов на Оскар и претенденты на победу будут обновляться ближе к январю 2024, когда официальные номинации будут объявлены. Однако букмекеры уже составили приблизительный рейтинг фильмов, имеющих потенциал стать претендентами на эту золотую статуэтку
Список возможных номинантов на премию Оскар-24
- "Оппенгеймер" – режиссер Кристофер Нолан;
- "Убийцы цветочного полнолуния" – режиссер;
- "Мартин Скорсезе Бедняги" – режиссер Йоргос;
- "Лантимос Барби" – режиссер Грета Гервиг;
- "Маэстро" – режиссер Брэдли Купер;
- "Оставленные" – режиссер Александер Пейн;
- "Зона интересов" – режиссер Джонатан Глейзер;
- "Прошлые жизни" – режиссер Селин Сон;
- "Анатомия падения" – режиссер Жюстин Трие Железный коготь – режиссер Шон Дуркин.
Топ-5 потенциальных лидеров
5 место – "Маэстро"
Режиссер: Брэдли Купер
Пять лет после номинации "Рождение звезды" на лучший фильм, биографический фильм Брэдли Купера о легендарном композиторе Леонарде Бернстайне готов повторить успех его режиссерского дебюта. Несмотря на то, что фильм всегда считался претендентом на Оскар, вероятность его получить награду возросла с дебютом на Венецианском международном кинофестивале, где он был номинирован на главный приз – "Золотой льв". "Маэстро" надеется добавить Оскар в свое резюме в марте 2024 года.
"Маэстро": смотрите онлайн трейлер фильма
4 место – "Барби"
Режиссер: Грета Гервиг.
Ожидается, что успех "Барби" приведет к номинации на Оскар в 2024 году в категории "Лучший фильм". Эта кинокартина оказалась настоящим кассовым хитом и стала самым большим по масштабу фильмом года. Теперь она намерена претендовать на продолжение своей успешной истории на церемонии Оскаров под руководством режиссера Греты Гервиг.
"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма
3 место – "Бедолахи"
Режиссер: Йоргос Лантимос.
Йоргос Лантимос и Эмма Стоун снова объединили усилия, создав одного из наиболее вероятных претендентов на победу в номинации Оскар в 2024 году. Фильм "Бедолахи" уже получил похвалу за свою креативность и уникальность после премьеры на Венецийском международном кинофестивале, где он был отмечен престижной наградой "Золотой лев".
Результат сделал Эмму Стоун лидером в номинации "Лучшая женская роль" на предстоящей церемонии награждения и значительно повысил шанс победы в категории "Лучший фильм".
"Бедолахи": смотрите онлайн трейлер фильма
2 место – "Убийцы цветочного полнолуния"
Режиссер: Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе является одним из сильнейших претендентов на премию Оскар в 2024 году благодаря своему фильму "Убийцы цветочного полнолуния". Премьера этого фильма в Каннах получила очень положительный отклик, и его назвали шедевром. История номинаций Скорсезе на Оскар имеет важное значение, поскольку у него было девять фильмов, номинированных в престижнейшей категории, но он еще не выиграл ни одной награды.
"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма
1 место – "Оппенгеймер"
Режиссер: Кристофер Нолан
Победа фильма "Оппенгеймер" в номинации "Лучший фильм" на церемонии Оскар имеет наибольшую вероятность. Биографическая лента Кристофера Нолана о Роберте Оппенгеймере может быть его лучшим творением на сегодняшний день. Подобно Мартину Скорсезе, фильмы Нолана никогда не одерживали победу, а лишь получали номинации дважды.
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
Церемония награждения Оскар традиционно пройдет в Лос-Анджелесе 10 марта следующего года. Номинации и претенденты на них будут объявлены в конце января 2024 года.