Продюсер Василиса Степаненко продемонстрировала награду на личной странице в инстаграме. В подписи она оставила лишь эмоджи в виде сердца и флага Украины.

К слову "Жаль, что такой ценой": украинцы с гордостью и грустью реагируют на первый Оскар

Первый Оскар для Украины

Украинский фильм Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степаненко выиграл Оскар-2024 в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Лента "20 дней в Мариуполе" получила мировое признание и награду от Американской киноакадемии.



Первый Оскар для Украины / Фото из инстаграм-сториз

Это первый Оскар в истории Украины. Фильмы и раньше получали номинации на престижную премию. Например, лента о детском приюте на Донбассе "Дом из осколков" претендовала на награду в прошлом году. В 2016 году на Оскар номинировали фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" о Революции Достоинства. В то же время эти картины создавались Украиной в партнерстве с другими странами.

Фильм "20 дней в Мариуполе" рассказывает о том, как Мариуполь и его жители переживали первые недели полномасштабного российского вторжения. Журналисты, которые за день до большой войны отправились в город, рисковали своей жизнью. Благодаря им мир имеет возможность узнать правду о том, что происходило во время осады и российские военные преступления.

"Я благодарен. Но наверное я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, что не хотел бы делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять награду на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч украинцев", – сказал режиссер Чернов со сцены кинопремии.

Что известно об Оскаре-2024

Ночью 11 февраля в Лос-Анджелесе прогремела 96-я церемония награждения премии Оскар. Американская киноакадемия признала лучшим фильмом – "Оппенгеймер", а лучшим актером – Киллиан Мерфи. Лучшая актриса – Эмма Стоун за фильм "Бедные создания".

Триумфатором кинопремии является картина "Оппенгеймер", поскольку фильм победил сразу в 7 номинациях.