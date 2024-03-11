"Жаль, что такой ценой": украинцы с гордостью и грустью реагируют на первый Оскар

Лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" стала лучшим документальным фильмом по версии Американской киноакадемии. Украинцы с гордостью и одновременно болью реагируют на эту новость.

Ночью 11 марта состоялась 96 церемония кинопремии Оскар, где известные актеры одержали победы во многих номинациях. В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" впервые в истории победила Украина.

Важно Я хотел бы, чтобы этого фильма не было, – Чернов со слезами на глазах выступил на Оскаре-2024

Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко получили самую престижную награду в мире кино за фильм "20 дней в Мариуполе". В нем показано, как выживал город во время российской осады: это преступления террористов, голод, холод и многочисленные потери.

Как заметил Чернов на сцене кинопремии, лучше бы этой награды не было, как и самого фильма, как и российской агрессии. Похожим образом украинцы реагируют на первый Оскар. Политики, звезды и блогеры благодарят всю команду и гордятся тем, что страна имела очередную возможность показать всему миру боль, которую приносит Россия.

Реакция украинцев на Оскар-2024

Андрей Ермак поблагодарил всю команду, работавшую над фильмом.

Первый Оскар в истории. И насколько же он важен сейчас. Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду. Справедливость всегда побеждает,

– подчеркнул руководитель Офиса президента.



Реакция Ермака / Скриншот

Маша Ефросинина призналась, что чувствует после победы Украины.

"Гордость и грусть одновременно", – написала ведущая.



Реакция Ефросининой / Фото из инстаграм-сториз

"Замечательная речь. Поздравляю всю команду "20 дней в Мариуполе" с этим историческим событием", – обратился к Чернову сценарист Нариман Алиев.

Игорь Лаченков назвал "мощной" речь Мстислава Чернова со сцены Оскара.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар! Первый Oscar in Ukrainian history, которого, пожалуй, лучше бы не было. Еще одна победа правды в мире лжи, что и является лучшим признанием для документального фильма!" – написал защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий "Орест".

"Пока мы спали, Украина получила первый Оскар в своей истории. За документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Это был невероятный риск для жизни авторов, но они делали все чтобы показать миру правду, – отметил Роман Бебех.

Бывший президент Петр Порошенко поздравил режиссера и всю команду. Он отметил, что лучше бы этого Оскара не было, как и войны. Но сейчас важно показывать миру правду.

Фильм "20 дней в Мариуполе" не просто справился со своей миссией, но и получил самые престижные награды мирового кино. Мечтаю, чтобы следующий Оскар Украина получила за фильм о победе над Россией,

– написал он.

Украинцы делятся своими впечатлениями и мыслями по поводу исторического события: