"Жаль, что такой ценой": украинцы с гордостью и грустью реагируют на первый Оскар
Лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" стала лучшим документальным фильмом по версии Американской киноакадемии. Украинцы с гордостью и одновременно болью реагируют на эту новость.
Ночью 11 марта состоялась 96 церемония кинопремии Оскар, где известные актеры одержали победы во многих номинациях. В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" впервые в истории победила Украина.
Важно Я хотел бы, чтобы этого фильма не было, – Чернов со слезами на глазах выступил на Оскаре-2024
Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко получили самую престижную награду в мире кино за фильм "20 дней в Мариуполе". В нем показано, как выживал город во время российской осады: это преступления террористов, голод, холод и многочисленные потери.
Как заметил Чернов на сцене кинопремии, лучше бы этой награды не было, как и самого фильма, как и российской агрессии. Похожим образом украинцы реагируют на первый Оскар. Политики, звезды и блогеры благодарят всю команду и гордятся тем, что страна имела очередную возможность показать всему миру боль, которую приносит Россия.
Реакция украинцев на Оскар-2024
Андрей Ермак поблагодарил всю команду, работавшую над фильмом.
Первый Оскар в истории. И насколько же он важен сейчас. Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду. Справедливость всегда побеждает,
– подчеркнул руководитель Офиса президента.
Маша Ефросинина призналась, что чувствует после победы Украины.
"Гордость и грусть одновременно", – написала ведущая.
Реакция Ефросининой / Фото из инстаграм-сториз
"Замечательная речь. Поздравляю всю команду "20 дней в Мариуполе" с этим историческим событием", – обратился к Чернову сценарист Нариман Алиев.
Игорь Лаченков назвал "мощной" речь Мстислава Чернова со сцены Оскара.
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар! Первый Oscar in Ukrainian history, которого, пожалуй, лучше бы не было. Еще одна победа правды в мире лжи, что и является лучшим признанием для документального фильма!" – написал защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий "Орест".
"Пока мы спали, Украина получила первый Оскар в своей истории. За документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Это был невероятный риск для жизни авторов, но они делали все чтобы показать миру правду, – отметил Роман Бебех.
Бывший президент Петр Порошенко поздравил режиссера и всю команду. Он отметил, что лучше бы этого Оскара не было, как и войны. Но сейчас важно показывать миру правду.
Фильм "20 дней в Мариуполе" не просто справился со своей миссией, но и получил самые престижные награды мирового кино. Мечтаю, чтобы следующий Оскар Украина получила за фильм о победе над Россией,
– написал он.
Украинцы делятся своими впечатлениями и мыслями по поводу исторического события:
- "Первый украинский Оскар. Жаль, что такой ценой";
- "Хочется, чтобы следующий Оскар мы получили за фильм, как мы победили россиян и не й*бнулись";
- "Этот Оскар, чтобы еще больше людей в мире не могли спрятаться от той боли, которую приносит Россия";
- "Читаю про Оскар "20 дней в Мариуполе", а в это время за окном в очередной раз бомбят Купянск...";
- "Первый Оскар Украины с привкусом слез";
- "Ни чуть не жалею, что проснулась, чтобы увидеть этот момент. Первый Оскар в украинской истории за такую трагическую страницу нашей истории. Невероятно сильная работа, как и невероятно сильная речь Мстислава Чернова. Спасибо!";