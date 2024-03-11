Вночі 11 березня відбулась 96 церемонія кінопремії Оскар, де найвідоміші актори здобули перемоги у багатьох номінаціях. У категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" вперше в історії перемогла Україна.

Важливо Я хотів би, щоб цього фільму не було, – Чернов зі сльозами на очах виступив на Оскарі-2024

Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко отримали найпрестижнішу нагороду у світі кіно за фільм "20 днів у Маріуполі". У ньому показано, як виживало місто під час російської облоги: це злочини терористів, голод, холод та численні втрати.

Як зауважив Чернов на сцені кінопремії, краще б цієї нагороди не було, як і самого фільму, як і російської агресії. Схожим чином українці реагують на перший Оскар. Політики, зірки та блогери дякують усій команді та пишаються тим, що країна мала чергову нагоду показати всьому світові біль, який приносить Росія.

Реакція українців на Оскар-2024

Андрій Єрмак подякував усій команді, що працювала над фільмом.

Перший Оскар в історії. І наскільки ж він важливий зараз. Світ побачив правду про злочини росії. Наш фільм розбив ворожу пропаганду. Справедливість завжди перемагає,

– підкреслив керівник Офісу президента.



Реакція Єрмака / Скриншот

Маша Єфросиніна зізналась, що відчуває після перемоги України.

"Гордість і сум водночас", – написала ведуча.



Реакція Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіз

"Чудова промова. Вітаю всю команду "20 днів в Маріуполі" з цією історичною подією", – звернувся до Чернова сценарист Наріман Алієв.

Ігор Лаченков назвав "потужною" промову Мстислава Чернова зі сцени Оскара.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар! Перший Oscar in Ukrainian history, якого, мабуть, краще б не було. Ще одна перемога правди у світі брехні, що і є найкращим визнанням для документального фільму!" – написав захисник Маріуполя Дмитро Козацький "Орест".

"Поки ми спали, Україна отримала перший Оскар у своїй історії. За документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Це був неймовірний ризик для життя авторів, але вони робили все щоб показати світу правду, – зауважив Роман Бебех.

Колишній президент Петро Порошенко привітав режисера й всю команду. Він зауважив, що краще б цього Оскара не було, як і війни. Але зараз важливо показувати світу правду.

Фільм "20 днів у Маріуполі" не просто впорався зі своєю місією, а й отримав найпрестижніші нагороди світового кіно. Мрію, щоб наступного Оскара Україна отримала за фільм про перемогу над Росією,

– написав він.

Українці діляться своїми враженнями та думками з приводу історичної події: