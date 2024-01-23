Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар-2024

23 января в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на 96 церемонию вручения премий Американской киноакадемии. В числе номинаций украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

Украинский режиссер Мстислав Чернов представил документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший номинацию на премию Оскар-2024 в категории "Лучший документальный фильм".

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"20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар-2024: о чем фильм

Фильм описывает первые недели российского вторжения в Украину в Мариуполе, освещая гуманитарную катастрофу, возникшую из-за осады, массовые захоронения, преступления российских войск, работу медицинского персонала и бомбардировку роддома.

Фильм создали украинские журналисты, представители международного информационного агентства Associated Press: видеооператор Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Это были единственные журналисты с международной аккредитацией, которые оставались в окруженном российскими захватчиками городе и документировали ужасы вторжения.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе" – не первый номинированный украинский фильм на Оскар

Первой украинской номинацией стал фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" режиссера Евгения Афинеевского, получивший номинацию на премию Оскар-2016 в категории "Лучший документальный фильм". Эта лента была сделана в сотрудничестве с Украиной, США и Великобританией.

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу": смотрите онлайн трейлер фильма

Вторым номинированным на Оскар фильмом стал "Дом из заноз" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта. Эта лента получила номинацию на премию Оскар-2023 в категории "Лучший документальный фильм" и была создана в сотрудничестве с Данией, Швецией, Финляндией и Украиной.

"Дом из заноз": смотрите онлайн трейлер фильма