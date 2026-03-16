Триумф "хорошего русского" в Голливуде: со сцены Оскара прозвучала русская речь

На 98-й церемонии вручения премии Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" победу одержала лента о россиянах "Мистер Никто против Путина".

Во время получения награды один из соавторов фильма Павел Таланкин обратился к залу на русском языке, передает 24 Канал. В своей речи он призвал остановить войны в мире.

Вот уже четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое заветное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей – остановите все войны сейчас,

– сказал Таланкин со сцены.

В то же время в речи не прозвучало ни одного прямого упоминания о войне, которую Россия ведет против Украины. Речь шла лишь об абстрактном призыве к миру без называния агрессора.

Когда звучат общие слова о мире, но одновременно избегается прямое признание ответственности российских властей за войну против Украины, – подобные выступления нередко называют примером нарратива о так называемых "хороших россиянах". Дело в том, что такие заявления размывают ответственность за войну, ведь не называют сторону, которая ее развязала. В итоге агрессия подается как абстрактное "бедствие", а не как результат политики конкретного государства.

Здесь важно вспомнить, что война России против Украины длится с 2014 года, а полномасштабное российское вторжение началось 24 февраля 2022 года по приказу президента страны-агрессора Владимира Путина.

Кстати, в интервью для "Новой газеты Европа" Павел Таланкин объяснил, что выступил на церемонии награждения Оскара на русском языке, поскольку не владеет английским. Его речь состояла всего из нескольких предложений, поэтому теоретически их можно было бы заучить наизусть. В то же время сам Таланкин объяснил, что имеет страх допустить ошибку во время выступления, и добавил, что обычно не готовит речи заранее.

Что известно о фильме "Мистер Никто против Путина"?