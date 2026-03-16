Тріумф "хорошого росіянина" в Голлівуді: зі сцени Оскара прозвучала російська мова

На 98-й церемонії вручення премії Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобула стрічка про росіян "Містер Ніхто проти Путіна".

Під час отримання нагороди один зі співавторів фільму Павло Таланкін звернувся до залу російською мовою, передає 24 Канал. У своїй промові він закликав зупинити війни у світі.

Ось вже чотири роки ми дивимося на зоряне небо і загадуємо найзаповітніше бажання. Але є країни, де з неба падають не зірки, а ракети та дрони. В ім'я нашого майбутнього, в ім'я дітей – зупиніть усі війни зараз,

– сказав Таланкін зі сцени.

"Містер Ніхто проти Путіна" отримав Оскар: дивіться відео онлайн

Водночас у промові не пролунало жодної прямої згадки про війну, яку Росія веде проти України. Йшлося лише про абстрактний заклик до миру без називання агресора.

Коли звучать загальні слова про мир, але водночас уникається пряме визнання відповідальності російської влади за війну проти України, – подібні виступи нерідко називають прикладом наративу про так званих "хороших росіян". Річ у тім, що такі заяви розмивають відповідальність за війну, адже не називають сторону, яка її розв'язала. У підсумку агресія подається як абстрактне "лихо", а не як результат політики конкретної держави.

Тут важливо згадати, що війна Росії проти України триває з 2014 року, а повномасштабне російське вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року за наказом президента країни-агресорки Володимир Путін.

До речі, в інтерв'ю для "Новой газеты Европа" Павло Таланкін пояснив, що виступив на церемонії нагородження Оскара російською мовою, оскільки не володіє англійською. Його промова складалася лише з кількох речень, тож теоретично їх можна було б завчити напам'ять. Водночас сам Таланкін пояснив, що має страх припуститися помилки під час виступу, і додав, що зазвичай не готує промови наперед.

Що відомо про фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?