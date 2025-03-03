Американско-украинско-австралийская лента в этом году номинирована в категории "Лучший документальный фильм". Выход украинцев на красную дорожку стал интересным и привлек к себе внимание, пишет 24 Канал.

Кстати Оскар-2025: текстовая трансляция главного кинособытия года

Команда фильма "Фарфоровая война" на красной дорожке Оскар-2025

Режиссер фильма "Фарфоровая война" Слава Леонтьев вышел на красную дорожку, держа в руках песика Фродо, который является одним из героев фильма. Кстати, на его костюме можно было увидеть аксессуар в виде украинского флага. Миру важно напоминать о кровавой войне, которую начала Россия.

О чем фильм "Фарфоровая война"

В фильме "Фарфоровая война" рассказывается об украинских художниках, которые остались в Харькове, постоянно обстреливаемом россиянами, после начала полномасштабного вторжения России в Украину: Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове.

Слава Леонтьев служит в армии, а Аня и Андрей создают фарфоровые изделия и украшают ими разрушенные дома – так они борются с врагом через искусство.

"Фарфоровая война": смотрите трейлер онлайн

Стоит отметить, что по прогнозам букмекеров "Фарфоровая война" имеет достаточно высокие шансы на победу. А получат ли украинцы такую желанную статуэтку, узнаем уже вскоре.