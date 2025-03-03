Американсько-українсько-австралійська стрічка цьогоріч номінована у категорії "Найкращий документальний фільм". Вихід українців на червону доріжку став цікавим та привернув до себе увагу, пише 24 Канал.

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Команда фільму "Порцелянова війна" на червоній доріжці Оскар-2025

Режисер стрічки "Порцелянова війна" Слава Леонтьєв вийшов на червону доріжку, тримаючи в руках песика Фродо, який є одним із героїв фільму. До речі, на його костюмі можна було побачити аксесуар у вигляді українського прапора. Світові важливо нагадувати про криваву війну, яку розпочала Росія.

Про що фільм "Порцелянова війна"

У фільмі "Порцелянова війна" розповідається про українських художників, які залишилися в Харкові, що постійно обстрілюють росіяни, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну: Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова.

Слава Леонтьєв служить у війську, а Аня та Андрій створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані будинки – так вони борються з ворогом через мистецтво.

"Порцелянова війна": дивіться трейлер онлайн

Варто зазначити, що за прогнозами букмекерів "Порцелянова війна" має досить високі шанси на перемогу. А чи отримають українці таку бажану статуетку, дізнаємося вже незабаром.