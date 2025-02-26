В этом году среди номинанток Оскара как дебютантки, так и иконы Голливуда. 24 Канал подробнее расскажет, что нужно знать о каждой из них.

К слову Лучший актер 2025: что нужно знать о номинантах на Оскар в этой категории

Синтия Эриво

Эрово номинировали на лучшую актрису за роль Эльфабы в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада" – будущей злой ведьмы Запада, где она снялась с Арианой Гранде. Она также была номинирована на несколько других наград.



Номинантки на Оскар / Кадр из фильма

Синтия Эриво – британская актриса и автор песен, которая в 2015 году переехала в США. Ее ранее номинировали на Оскар за роль в драме "Гарриет". Также является лауреаткой Грэмми.

Карла София Гаскон

Актриса воплотила в фильме "Эмилия Перес" главную роль – лидера мексиканского наркокартеля, который с помощью своего адвоката инсценирует смерть и изменяет пол. Лента уже одержала немало побед на престижных кинопремиях, однако и подверглась критике со стороны ЛГБТК-сообщества.



Номинантки на Оскар / Кадр из фильма

Испанская звезда вошла в историю как первая открытая трансгендерная актриса, получившей номинацию на Оскар. Однако ее шансы на победу резко упали после того., как в сети последовали ее старые расистские и исламофобские высказывания.

Майки Мэдисон

25-летняя американская актриса сыграла стриптизершу в фильме "Анора", что повествует о русских мигрантах. Она также известна ролью в фильме "Однажды в Голливуде". Майки Мэдисон не постеснялась сотрудничать с россиянами, поскольку в "Аноре" сыграли пропагандист, который умалчивает войну – Юра Борисов, а кроме него Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.



Номинантки на Оскар / Кадр из фильма

Деми Мур

Деми Мур воплотила 50-летнюю Элизабет Спаркл, стремящейся создать младшую версию себя после увольнения с работы в фильме "Субстанция". Для актрисы это первая номинация на Оскар.



Номинантки на Оскар / Кадр из фильма

Деми Мур работала моделью и была одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 90-х. Фильмы с ней получали безумный успех в прокате., однако не получали соответствующего признания от критиков.

Фернанда Торрес

Невероятная игра актрисы в фильме "Я до сих пор здесь" принесла ей "Золотой глобус" и вполне вероятно, что может принести Оскар. Она вошла в историю как вторая бразильская актриса, номинирована на эту премию. Интересно, что первой была ее мама.



Номинантки на Оскар / Кадр из фильма

Фернанда Торрес начала карьеру в 13-летнем возрасте, а появилась в кино в 18 лет. За это время она воплотила роль различных масштабов. Также реализовалась как писательница, написав два романа.