Стало известно имя популярного шоумена, который впервые станет ведущим Оскара-2025

Американская киноакадемия назвала имя мужчины, который проведет церемонию Оскара. Для 61-летнего шоумена такой опыт будет первым.

97 церемонию вручения премии Оскар проведет 61-летний ведущий Конан О'Брайен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deadline. Его имя объявил генеральный директор академии киноискусств Билл Крамер и президент академии Джанет Ян.

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Конана О'Брайена назвали "идеальным человеком, который возглавит всемирный праздник кино". Организаторы уверены, что благодаря юмору, любви к кино и опыте работы в прямом эфире ему удастся объединить всех зрителей Оскара и отдать дань уважения лучшим фильмам года.

Конан О'Брайен с юмором отреагировал на новость. Он показался на видео с золотой статуэткой.

Америка требовала этого. И в результате это произошло: новый Cheesy Chalupa Supreme от Taco Bell. Среди прочих новостей – я буду вести церемонию вручения,

– объявил шоумен.

Для Конана О'Брайена это дебют

Конан О'Брайен впервые будет вести церемонию Оскара. В 2002 и 2006 годах он был ведущим церемонии вручения премии Эмми, также имеет опыт с церемонии MTV Movie Awards.

Конан О'Брайен – сценарист, ведущий и комик, лауреат премии Эмми. Больше всего его знают через вечернее шоу, которое выходит на канале NBC – Late Night with Conan O'Brien.