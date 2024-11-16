97 церемонію вручення премії Оскар проведе 61-річний ведучий Конан О'Браєн. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deadline. Його ім'я оголосив генеральний директор академії кіномистецтв Білл Крамер та президент академії Джанет Ян.

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Конана О'Браєна назвали "ідеальною людиною, яка очолить всесвітнє свято кіно". Організатори впевнені, що завдяки гумору, любові до кіно й досвіді роботи у прямому ефірі йому вдасться об'єднати усіх глядачів Оскара та віддати шану найкращим фільмам року.

Конан О'Брайєн з гумором відреагував на новину. Він показався на відео з золотою статуеткою.

Америка вимагала цього. І в результаті це сталося: новий Cheesy Chalupa Supreme від Taco Bell. Серед решти новин – я вестиму церемонію вручення,

– оголосив шоумен.

Для Конана О'Браєна це дебют

Конан О'Браєн вперше вестиме церемонію Оскара. У 2002 та 2006 роках він був ведучим церемонії вручення премії Еммі, також має досвід з церемонії MTV Movie Awards.

Конан О'Браєн – сценарист, ведучий та комік, лауреат премії Еммі. Найбільше його знають через вечірнє шоу, яке виходить на каналі NBC – Late Night with Conan O'Brien.