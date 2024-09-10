Про це стало відомо 9 вересня після засідання Українського Оскарівського комітету. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь все, що відомо про фільм "Ля Палісіада".

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Що варто знати про фільм "Ля Палісіада"

Сюжет стрічки "Ля Палісіада" розгортається в Україні 1996 року, коли країна перебуває на межі скасування смертної кари. Лише за п'ять місяців до цієї важливої події двоє давніх друзів – слідчий та судовий психіатр – стикаються з непростою справою: їм належить розслідувати загадкове вбивство свого колеги. Однак це розслідування стає ще складнішим через їхній особистий зв'язок із загиблим – обидва чоловіки колись були закохані в його дружину.

"Ля Палісіада": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час розслідування друзі не тільки поглиблюються в хитросплетіння злочину, але й стикаються з власними минулими почуттями та спогадами. Вони опиняються на перетині професійних і особистих дилем, від яких залежить не лише їхнє майбутнє, а й майбутнє їхніх нащадків.

Спогади про минуле, невирішені конфлікти та нереалізовані прагнення впливають на життя нових поколінь, які успадковують їхні нездійснені мрії й амбіції.

Акторський склад та кінотворці

Кримінальна драма "Ля Палісіада" є повнометражним дебютом талановитого українського режисера та сценариста Філіпа Сотниченка. Співавторкою сценарію стала Аліна Панасенко, яка допомогла створити глибоку та напружену історію. Фільм отримав фінансову підтримку від Державного агентства з питань кіно, що дозволило команді реалізувати цей проєкт на високому рівні.

Головні ролі у стрічці виконали українські актори, серед яких Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш та Сергій Лузановський.

Виробництво стрічки

Підготовка до знімання фільму "Ля Палісіада" тривала цілих 5 років. Щоб максимально точно передати атмосферу 1990-х років, творча команда доклала чималих зусиль.

Над візуальною автентичністю працювали не лише костюмери та декоратори, які відтворили стиль того періоду, але й фахівці, що займалися пошуком спеціальної техніки.

Для реалістичності було здійснено глобальний пошук тогочасної апаратури та плівки по всьому світу, яку викупляли для використання під час знімання. Завдяки цьому частина сцен виглядає так, ніби це справжня хроніка з 1990-х, що додає стрічці документальної точності та історичної глибини.

Нагороди та відгуки глядачів

Фільм вже здобув визнання на міжнародній арені, отримавши низку престижних нагород. Серед відзнак:

Приз ФІПРЕССІ на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, Нідерланди.

Найкращий фільм на 41-му Туринському кінофестивалі, Італія.

Нагорода у номінації "Найкращий режисер" (Філіп Сотниченко) – "Серце Сараєва" на Міжнародному кінофестивалі в Сараєво, Боснія і Герцеговина.

Відзнака у номінації "Найкращий фільм" на Вільнюському міжнародному кінофестивалі Kino pavasaris, Литва.

Участь у конкурсній програмі "Zabaltegi-Tabakalera" кінофестивалю у Сан-Себастьяні, Іспанія.

"Найкращий повнометражний ігровий фільм" за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо", Україна.

Титул "Фільму року" за версією премії "Чорний лотос", Україна.

Ці відзнаки свідчать про високу художню якість та актуальність стрічки на міжнародній кіноарені.