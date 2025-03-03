Это не просто развлечение, – создатель "Фарфоровой войны" о том, почему важно кино об Украине

Создатели фильма "Фарфоровая война" появились на красной дорожке Оскара и рассказали о важности кино в современном мире. Лента не победила, однако была номинирована в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Режиссер и актер Слава Леонтьев и американский режиссер Брендан Белломо пообщались с журналистами о ленте "Фарфоровая война". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на USA Today.

Важно Искусство – тоже оружие: что известно о фильме "Фарфоровая война", который был номинантом Оскара-2025

Мы считаем, что это важно, ведь кино – это настоящая платформа для нас понимать друг друга, это не просто развлечение. Это не просто то, что может пролить свет на то, что прекрасно в мире. Это может позволить нам сопереживать друг другу,

– высказал свое мнение Брендан Белломо.

На красной дорожке Оскара Слава Леонтьев появился с собакой по кличке Фродо, который также снялся в фильме. Журналист спросил, имеет ли любимец будущее в Голливуде. На это режиссер ответил, что Фродо очень дружественный перед камерами.

"Они (украинцы – 24 Канал) не могут иметь столь необходимый непосредственный голос, но через историю в "Фарфоровой войне", мы можем попробовать почувствовать себя на их месте", – добавил Брендан Белломо.

Победил ли фильм на Оскаре

В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила лента No Other Land ("Нет другой земли"). Над ней работала израильско-палестинская команда. Со сцены Оскара режиссер призвал к миру.

Напомним, что в центре сюжета "Фарфоровой войны" – история трех украинских художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Художники решили оставаться в Харькове – городе, что с первых дней полномасштабного вторжения под постоянными ракетными обстрелами.