Не только "2000 метров до Андреевки": какие достойные фильмы проигнорировал Оскар-2026

Недавно объявили список фильмов, которые будут бороться за статуэтку Оскара в 2026 году. Несмотря на большие ожидания, в короткий список номинантов не вошли украинский фильм "2000 метров до Андреевки", а также лента "Я умерла в Ирпене".

Однако не только эти картины были действительно достойными номинации на Оскар. В материале 24 Канала рассказываем, какие еще фильмы проигнорировала нынешняя премия.

Какие фильмы не вошли в номинации Оскара-2026?

Несмотря на положительные отзывы кинокритиков, украинский фильм "2000 метров до Андреевки" не стал номинантом на премию Оскар. Впрочем сегодня стало известно, что ленту номинировали на не менее престижную премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм".

Однако не только "2000 метров до Андреевки" проигнорировали нынешние организаторы Оскара. Есть немало других кинопроектов, которые остались вне ключевых номинаций.

В частности, фильм "Супермен" не смог пробиться в категорию "Лучшие визуальные эффекты", хотя многие критики прогнозировали ему место среди фаворитов.

Также, несмотря на то что лента "Франкенштейн" собрала целых девять номинаций в различных категориях, ее не отметили в номинации "Лучшая режиссура", проигнорировав режиссерскую работу Гильермо дель Торо.

Не приняли во внимание и фильм "Wicked: Чародейка. Часть 2", который вполне заслуженно могли номинировать в категориях визуального искусства и вокальных партий.

Фильмы "Никакого выбора" и "Звук падения" считали одними из самых сильных международных проектов года, однако они также не вошли в короткий список претендентов.

Самое обидное в этой ситуации то, что пока украинские и качественные мировые ленты остались без внимания, российские фильмы номинировали на Оскар. В частности речь идет о лентах "Мистер Никто против Путина" и "Три сестры".

Это вызывает беспокойство, ведь, пока сильные международные кинопроекты игнорируют, Россия продолжает продвигать свою пропаганду, а Запад – нормализовать российские кинопроекты на престижных кинопремиях.