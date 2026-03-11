Оскар-2026 пройдет под усиленной охраной из-за угрозы террористических атак со стороны Ирана

98-я церемония вручения премии Оскар будет проходить под усиленной охраной из-за опасений относительно террористических атак со стороны Ирана. Правоохранительные органы Лос-Анджелеса, Служба внутренней безопасности и ФБР уже разрабатывают план защиты самых известных кинозвезд в театре "Долби", где пройдет мероприятие.

Об этом сообщает The Daily Star. Многочисленные правительственные и калифорнийские правоохранительные органы объединили усилия, чтобы предотвратить потенциальные угрозы во время самого ожидаемого события Голливуда.

Оскар-2026 пройдет под усиленной охраной: что известно?

Движение транспорта на Голливудском бульваре перекрыто с воскресенья. Полицейские патрулируют территорию круглосуточно, а сотрудники спецподразделения SWAT находятся на локациях по периметру, шириной около полутора километров вокруг театра "Долби", где состоится церемония вручения премии Оскар.

Снайперы находятся в зданиях внутри и за пределами этого района. Одним из беспокойств для них является потенциальная возможность установки взрывных устройств, доставленных дронами.

Офицеры под прикрытием, специализированные антитеррористические тактические группы из полиции Лос-Анджелеса и ФБР будут оставаться на месте в течение всей недели. Вокруг места проведения мероприятия также установили огромные баррикады из железобетона и усиленного ограждения, чтобы предотвратить угрозу взрывов.

Частный охранный агент, который работает со знаменитостями первой величины и защищал Леонардо Ди Каприо и семью Кардашян, сказал: "Хотя может казаться, что неделя Оскара продолжается как всегда, правда в том, что уровень безопасности чрезвычайно высок. Иранский конфликт означает, что все находятся в состоянии повышенной готовности и очень боятся потенциального теракта. Лос-Анджелес известен своей расслабленной и спокойной атмосферой, но в этом году существует страх какой-то мести за то, что происходит в Иране".

По меньшей мере 500 полицейских будут присутствовать на нынешней церемонии, также сотни сотрудников службы внутренней безопасности будут находиться по всей территории. К тому же саперы будут проверять все транспортные средства с помощью сканеров и служебных собак.

Участников и гостей мероприятия будут проверять с помощью металлодетекторов. Кроме того, служба безопасности будет проводить тестирование на наличие потенциально опасных химических веществ с помощью специальных тампонов.

Главное об Оскаре-2026