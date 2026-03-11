Про це повідомляє The Daily Star. Численні урядові та каліфорнійські правоохоронні органи об'єднали зусилля, щоб запобігти потенційним загрозам під час найочікуванішої події Голлівуду.

Оскар-2026 пройде під посиленою охороною: що відомо?

Рух транспорту на Голлівудському бульварі перекрито з неділі. Поліцейські патрулюють територію цілодобово, а співробітники спецпідрозділу SWAT перебувають на локаціях по периметру, шириною близько півтора кілометра навколо театру "Долбі", де відбудеться церемонія вручення премії Оскар.

Снайпери перебувають у будівлях усередині та за межами цього району. Одним із занепокоєнь для них є потенційна можливість встановлення вибухових пристроїв, доставлених дронами.

Офіцери під прикриттям, спеціалізовані антитерористичні тактичні групи з поліції Лос-Анджелеса та ФБР залишатимуться на місці протягом усього тижня. Навколо місця проведення заходу також встановили величезні барикади із залізобетону і посиленої огорожі, щоб запобігти загрозі вибухів.

Приватний охоронний агент, який працює зі знаменитостями першої величини та захищав Леонардо Ді Капріо і сім'ю Кардашянів, сказав: "Хоча може здаватися, що тиждень Оскара триває як завжди, правда в тому, що рівень безпеки надзвичайно високий. Іранський конфлікт означає, що всі перебувають у стані підвищеної готовності та дуже бояться потенційного теракту. Лос-Анджелес відомий своєю розслабленою та спокійною атмосферою, але цього року існує страх якоїсь помсти за те, що відбувається в Ірані".

Щонайменше 500 поліцейських будуть присутні на цьогорічній церемонії, також сотні співробітників служби внутрішньої безпеки перебуватимуть по всій території. До того ж сапери перевірятимуть усі транспортні засоби за допомогою сканерів і службових собак.

Учасників та гостей заходу перевірятимуть за допомогою металодетекторів. Крім того, служба безпеки проводитиме тестування на наявність потенційно небезпечних хімічних речовин за допомогою спеціальних тампонів.

