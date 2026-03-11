Глядачі також почують імена режисерів та назви фільмів, які отримають омріяну статуетку. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли саме відбудеться церемонія вручення премії Оскар-2026.
Коли відбудеться церемонія вручення Оскара-2026?
У повітрі вже відчувається справжня напруга, адже зовсім скоро відбудеться 98-ма церемонія вручення премії Оскар-2026. Подія пройде в ніч з 15 на 16 березня 2026 року.
В Україні трансляцію церемонії покаже телеканал Суспільне Культура. О 00:30 за київським часом розпочнеться трансляція оскарівської червоної доріжки, де актори традиційно демонструють свої вишукані образи.
А вже о 01:00 глядачі зможуть побачити пряму трансляцію самої церемонії, під час якої оголосять переможців найпрестижнішої кінопремії року.
Що відомо про Оскар-2026?
- Оскар – це найгучніша кіноподія року.
- Цьогоріч відбудеться вже 98-ма церемонія вручення премії.
- Захід пройде в Лос-Анджелесі, у театрі Dolby Theatre в Голлівуді.
- Ведучим церемонії стане американський комік Конан О'Браєн.
- Українську трансляцію коментуватиме зірка фільму "Довбуш" та серіалу "Кава з кардамоном" Олексій Гнатковський. Про це повідомили на сторінці Суспільного.
- Жоден український фільм цього року не номіновано на Оскар-2026.
- Водночас серед номінантів, на жаль, є російські стрічки – документальний фільм "Містер Ніхто проти Путіна" та анімаційний фільм "Три сестри".