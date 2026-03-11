Глядачі також почують імена режисерів та назви фільмів, які отримають омріяну статуетку. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли саме відбудеться церемонія вручення премії Оскар-2026.

Коли відбудеться церемонія вручення Оскара-2026?

У повітрі вже відчувається справжня напруга, адже зовсім скоро відбудеться 98-ма церемонія вручення премії Оскар-2026. Подія пройде в ніч з 15 на 16 березня 2026 року.

В Україні трансляцію церемонії покаже телеканал Суспільне Культура. О 00:30 за київським часом розпочнеться трансляція оскарівської червоної доріжки, де актори традиційно демонструють свої вишукані образи.

А вже о 01:00 глядачі зможуть побачити пряму трансляцію самої церемонії, під час якої оголосять переможців найпрестижнішої кінопремії року.

Що відомо про Оскар-2026?