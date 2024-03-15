Оскар перевыпустит сокращенную телеверсию и покажет награждение "20 дней в Мариуполе", – СМИ

Американская киноакадемия заявила, что перевыпустит 90-минутную сокращенную телеверсию и покажет награждение фильма "20 дней в Мариуполе". Такое решение приняли после возмущения украинцев.

Как пишут в СМИ, такое решение приняли после того, как Суспильное, которое владеет правами на трансляцию шоу "Оскар" в Украине, выразило возмущение. К слову, сначала в компании Disney Entertainment объяснили, что не включили награждение фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "временных ограничений".

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Disney Entertainment перевыпустит сокращенную телеверсию "Оскара"

Когда опубликуют обновленную сокращенную телеверсию, пока неизвестно. Однако, как пишут в СМИ, версию с награждением украинского фильма "20 дней в Мариуполе" получат лицензиаты "Оскара" во всем мире, а не только украинский вещатель Суспильное.

Как объяснили в Deadline, сокращенная телеверсия всегда предусматривала, что некоторые награждения не попадали в шоу и их приходилось вырезать. Обычно, в 90-минутной версии демонстрируют 12 – 15 награждений из 20. Однако отказ от показа награждения лучшего документального фильма выглядит очень сомнительно, и на это обратили внимание и в западных СМИ.

Кроме того, журналисты Deadline отметили, что в прошлом году в номинации "Лучший документальный фильм" одержала победу лента о российском политике Алексее Навальном, поэтому ссылаться на "политические причины" в компании тоже не могли, потому что это имело бы нелепый вид.

Было довольно сомнительно отказываться от показа номинации с лучшим документальным полнометражным фильмом, учитывая, что все пять номинантов в этой категории касались международных тем, а потому вполне можно было предсказать, что международная аудитория захочет узнать победителя,

– отметили в Deadline.

Суспильное также заявило, что решение о том, какие именно номинации не будут показывать в сокращенной телеверсии, принимают заблаговременно – за несколько недель. Однако организаторы в этом году не сообщали, какие награждения будут вырезаны из телеверсии. Поэтому после того, как Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил письмо к The Walt Disney Company, в котором призвал добавить номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм" и показать мировые награждения фильма "20 дней в Мариуполе".

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