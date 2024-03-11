Не обошли внимание к сюжету и победы фильма "20 дней в Мариуполе" и международные средства массовой информации. Что писали западные СМИ об украинской ленте – читайте в материале 24 Канала.

Интересно После победы на Оскаре: команда "20 дней в Мариуполе" обратилась к украинцам

Как реагировали западные СМИ на ленту "20 дней в Мариуполе"

В британском издании The Guardian напомнили, что это первый в истории Оскар для Украины. Журналисты отметили, что фильм получил широкое признание после премьеры на кинофестивале "Сандэнс" в 2023 году.

В документальном фильме очевидцев о нападении Владимира Путина на южноукраинский портовый город Мариуполь есть настоящий ужас; я провел много моментов, держа голову в руках,

– пишет обозреватель.

Режиссер Мстислав Чернов в интервью The Guardian описал фильм как форму коллективного сопротивления трагедии, что нашло отклик как у зрителей, так и у критиков.

Благодаря предварительному признанию Британской академии и Гильдии режиссеров Америки, "20 дней в Мариуполе" был серьезным претендентом на получение Оскара. Среди наград фильма также есть и Пулитцеровская премия по журналистике, что закрепляет его место как мощного и важного образца документального кино.

В своей рецензии The New York Times описал фильм как "жуткий рассказ от первого лица о первых днях российского вторжения".

Кроме того, Reuters обрисовал мрачную картину оккупированного украинского города Мариуполь, назвав его "синонимом ужаса" из-за тысяч жертв, которых потерпел город во время российской осады.

Издание The Hollywood Reporter отмечает, что в Мариуполе Чернов "попал в ловушку со своими коллегами-журналистами, пытаясь задокументировать войну, и при этом остаться живыми". Журналисты также писали, что тем временем в Лос-Анджелесе режиссер получил Оскар на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и усилий Конгресса США по предоставлению дополнительной помощи стране.

А издание The Hill обсудило успех фильма "20 дней в Мариуполе", подчеркнув его значение после заявления министра финансов США Джанет Йеллен. Американка заявила, что отсутствие дополнительной помощи Украине со стороны Конгресса было воспринято как благоприятный результат для российского президента Путина.

Что писали в Associated Press, где работают авторы фильма

В своей статье агентство Associated Press, журналистами которого являются Чернов и его команда, отметили авторов фильма за их преданность освещению событий в Мариуполе в условиях продолжающейся войны. В тексте указано, что Чернов в сопровождении фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко прибыл в Мариуполь всего за час до того, как Россия начала бомбардировку города.

В материале указано, что несмотря на опасность, эти люди остались единственными журналистами международного издания, которые продолжали вести репортажи из Мариуполя две недели после начала вторжения России. Их репортажи включали документирование жертв среди гражданского населения, обнаружения массовых захоронений, бомбардировки роддома и значительных разрушений, которым подвергся город.

В AP также подчеркнули важную роль для создания фильма полицейского Владимира Никулина. Мужчина сыграл решающую роль в оказании помощи съемочной группе, которая освещала события в городе, прежде чем в конце концов покинуть Мариуполь, когда российские войска продвинулись вперед.



В интервью агентству Никулин выразил свое восхищение по поводу признания фильма и подчеркнул важность показа ситуации в Мариуполе миру. Он назвал фильм острым напоминанием о сложных временах, которые переживает Украина.