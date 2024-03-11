Не оминули увагу до сюжету і перемоги фільму "20 днів у Маріуполі" й міжнародні засоби масової інформації. Що писали західні ЗМІ про українську стрічку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як реагували західні ЗМІ на стрічку "20 днів у Маріуполі"

У британському виданні The Guardian нагадали, що це перший в історії Оскар для України. Журналісти зазначили, що фільм отримав широке визнання після прем'єри на кінофестивалі "Санденс" у 2023 році.

У документальному фільмі очевидців про напад Владіміра Путіна на південноукраїнське портове місто Маріуполь є справжній жах; я провів багато моментів, тримаючи голову в руках,

– пише оглядач.

Режисер Мстислав Чернов у інтерв'ю The Guardian описав фільм як форму колективного опору трагедії, що знайшло відгук як у глядачів, так і у критиків.

Завдяки попередньому визнанню Британської академії та Гільдії режисерів Америки, "20 днів у Маріуполі" був серйозним претендентом на здобуття Оскара. Серед нагород фільму також є і Пулітцерівська премія з журналістики, що закріплює його місце як потужного і важливого зразка документального кіно.

У своїй рецензії The New York Times описав фільм як "моторошну розповідь від першої особи про перші дні російського вторгнення".

Крім того, Reuters змалював похмуру картину окупованого українського міста Маріуполь, назвавши його "синонімом жаху" через тисячі жертв, яких зазнало місто під час російської облоги.

Видання The Hollywood Reporter зауважує, що у Маріуполі Чернов "потрапив у пастку зі своїми колегами-журналістами, намагаючись задокументувати війну, й при цьому залишитись живими". Журналісти також писали, що тим часом у Лос-Анджелесі режисер отримав Оскар на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зусиль Конгресу США щодо надання додаткової допомоги країні.

А видання The Hill обговорило успіх фільму "20 днів у Маріуполі", підкресливши його значення після заяви міністра фінансів США Джанет Єллен. Американка заявила, що відсутність додаткової допомоги Україні з боку Конгресу була сприйнята як сприятливий результат для російського президента Путіна.

Що писали в Associated Press, де працюють автори фільму

У своїй статті агентство Associated Press, журналістами якого є Чернов і його команда, відзначили авторів фільму за їхню відданість висвітленню подій у Маріуполі в умовах війни, що триває. У тексті зазначено, що Чернов у супроводі фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василіси Степаненко прибув до Маріуполя всього за годину до того, як Росія почала бомбардування міста.

У матеріалі зазначено, що попри небезпеку, ці люди залишилися єдиними журналістами міжнародного видання, які продовжували вести репортажі з Маріуполя два тижні після початку вторгнення Росії. Їхні репортажі включали документування жертв серед цивільного населення, виявлення масових поховань, бомбардування пологового будинку та значних руйнувань, яких зазнало місто.

В AP також підкреслили важливу роль для створення фільму поліцейського Володимира Нікуліна. Чоловік відіграв вирішальну роль у наданні допомоги знімальній групі, яка висвітлювала події в місті, перш ніж врешті-решт покинути Маріуполь, коли російські війська просунулися вперед.



В інтерв'ю агентству Нікулін висловив своє захоплення з приводу визнання фільму і підкреслив важливість показу ситуації в Маріуполі світові. Він назвав фільм гострим нагадуванням про складні часи, які переживає Україна.