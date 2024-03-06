Нещодавно Мстислава Чернова відзначили нагородою Американської гільдії режисерів, а його фільм отримав престижну британську премію BAFTA у номінації "Найкращий документальний фільм". Тому стрічці пророкують перемогу і на Оскарі-2024.

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Фільм "20 днів у Маріуполі" має побачити кожен

Документальна історія ґрунтується на відеоматеріалах українських журналістів Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтка та продюсерки Василіси Степаненко, які входили до знімальної групи інформаційного агентства Associated Press. Вони залишалися єдиними представниками з міжнародною акредитацією в обложеному росіянами місті.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Протягом 20 днів у лютому і березні 2022 року журналісти успішно документували серію злочинів російських окупантів проти мирних мешканців Маріуполя. Завдяки їхнім репортажам світ мав змогу дізнатися правду про те, що відбувається у Маріуполі.

Досягнення української стрічки "20 днів у Маріуполі"

У січні 2023 року фільм отримав визнання глядачів, виборовши приз на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".

Для нашої команди це не досягнення, це честь. Це честь представляти українську документалістику та використовувати цю платформу, щоб привернути увагу до труднощів, стійкості та хоробрості українського народу, особливо маріупольці,

– прокоментував Чернов цю нагороду.

Фільм отримав нагороди по усьому світі: у номінації "Журналістське розслідування" на Копенгагенському міжнародному фестивалі . Премія в категорії "Standing Up" на Міжнародному кінофестивалі в Клівленді. Найкращий документальний фільм на Cinema for Peace 2023 в Німеччині . На новозеландському фестивалі документального кіно стрічку відзначили у двох категоріях: "Найкраща режисура" і "Найкращий монтаж". На британському фестивалі Sheffield DocFest картина отримала премію Тіма Гетерінгтона. На IDFA 2023 в Амстердамі фільм отримав приз глядацьких симпатій.

. Премія в категорії "Standing Up" на Найкращий документальний фільм на . документального кіно стрічку відзначили у двох категоріях: "Найкраща режисура" і "Найкращий монтаж". картина отримала премію Тіма Гетерінгтона. На фільм отримав приз глядацьких симпатій. В Україні фільм був включений до конкурсної програми та отримав основну нагороду на фестивалі Docudays UA 2023 . Картина також отримала номінації на національну премію "Кіноколо" у трьох категоріях.

. Картина також отримала номінації на національну премію у трьох категоріях. Мстислава Чернова відзначили нагородою Американської гільдії режисерів.

Фільм отримав престижну британську премію BAFTA у номінації "Найкращий документальний фільм".

"20 днів у Маріуполі" позмагається за Оскар-2024

Серед претендентів на золоту статуетку в категорії "Найкращий документальний фільм" українська стрічка "20 днів у Маріуполі". Букмекери проаналізували ймовірності перемоги цього фільму, який розповідає про перші дні терористичного російського вторгнення в місто Донецької області.

Сервіс Oddschecker вивчив дані, щоб визначити, які фільми мають найбільші шанси на перемогу. "20 днів у Маріуполі" зайняв перше місце у цьому рейтингу. Понад половина всіх ставок букмекерів була зроблена на користь української документальної стрічки.

Інші фільми-конкуренти розташувалися в рейтингу букмекерів наступним чином:

"Чотири дочки"

"Боббі Вайн: Народний президент"

"Вічна пам'ять"

"Вбити тигра"

Вболівайте за наш фільм "20 днів у Маріуполі" уже в ніч з 10 на 11 березня. Підтримуйте українське кіно, яке виходить на світову арену навіть попри жорстоку війну в Україні.