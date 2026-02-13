Если вы ненавидите День влюбленных: какой фильм посмотреть тем, кто не любит "ванильных" историй

Приближается 14 февраля – День всех влюбленных. Это период, когда в воздухе начинает бурлить атмосфера романтики и любви.

Однако далеко не все являются фанатами этого праздника и не все любят сладкие, ванильные истории о любви. Поэтому в материале 24 Канала мы рассказываем о фильме "Основной инстинкт" 1992 года, который рассказывает о страсти и опасности.

Рекомендуем "Мятежный перевал" с нереальной Марго Робби: все, что стоит знать о самой ожидаемой экранизации

Что посмотреть тем, кто ненавидит День влюбленных?

Если вы далеко не фанат Дня влюбленных и милых, банальных, ванильных историй о любви, то вам стоит выбрать для просмотра что-то более страстное и эмоциональное. В таком случае идеальным вариантом может стать детективный триллер с элементами драмы "Основной инстинкт".

Интересно 14 февраля или нет: когда будем праздновать День Валентина в 2026 году

Премьера фильма состоялась в 1992 году. Эта лента точно подойдет всем поклонникам историй об убийствах, искушении и судьбе с элементами эротики.

Главные роли исполнили такие актеры:

Майкл Дуглас,

Шэрон Стоун,

Джордж Дзундза,

Джинн Триплгорн,

Денис Арндт,

Лейлани Сарелл,

Брюс А. Янг,

Челси Росс,

Дороти Мэлоун,

Уэйн Найт.

"Основной инстинкт": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет фильма "Основной инстинкт"?

Сюжет фильма разворачивается вокруг опытного детектива Ника Каррена. Он расследует убийство рок-звезды Джонни Боза.

Основное подозрение падает на писательницу Кэтрин Траммелл, которая была подругой погибшего. Дело в том, что она пишет романы с невероятными сюжетами, и одно из ее последних произведений подробно описывает преступление, идентичное тому, что произошло в реальной жизни.

Однако доказать ее вину не так уж и просто, ведь она чрезвычайно привлекательна и умеет мастерски манипулировать мужчинами. А пойти против собственных инстинктов бывает непросто.