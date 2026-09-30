Шэрон Стоун была 13-й в списке: как снимали один из самых скандальных фильмов 90-х

Есть фильмы, которые запоминаются благодаря сюжету, а есть "Основной инстинкт". Здесь достаточно сказать "белое платье, комната для допросов" –, и даже те, кто никогда не смотрел фильм целиком, примерно понимают, о чем речь.

Эротический триллер Пола Верховена вышел в 1992 году, сделал Шэрон Стоун мировой звездой, собрал сотни миллионов долларов и еще до премьеры успел вызвать протесты. А истории со съемочной площадки оказались не менее провокационными, чем сам фильм. Что об этом рассказывает 24 Канал.

"Основной инстинкт"

Год: 1992

Жанр: психологический и эротический триллер

Оценка: 7,1

В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза и Джинн Трипплхорн.

О чем фильм "Основной инстинкт"



"Основной инстинкт" / Фото Imdb



Детектив Ник Каррен расследует жестокое убийство рок-звезды, главной подозреваемой в котором становится писательница Кэтрин Трамелл. Есть одна проблема: Кэтрин чрезвычайно умна, абсолютно спокойна и, кажется, всегда на несколько шагов впереди полиции.

Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда Ник завязывает личные отношения с женщиной, которую сам же должен разоблачить. То есть профессиональная дистанция исчезла примерно на двадцатой минуте фильма.

Как создавали фильм "Основной инстинкт"

Все началось со сценария Джо Эстерхаза. Вокруг него развернулась настоящая борьба между студиями, а права в итоге приобрели за 3 миллиона долларов – на тот момент это считалось рекордной суммой за спек-сценарий.

Режиссером стал Пол Верховен, который к тому времени уже снял "Робокопа" и "Вспомнить все". Именно в последнем фильме он работал с Шэрон Стоун и видел в ней потенциал Кэтрин Трамелл.

Вот только студия и Майкл Дуглас не были столь уверены. Стоун тогда еще не была звездой первой величины, а Дуглас хотел, чтобы рядом с ним была известная актриса – рискованный фильм так, по крайней мере, пришлось бы "делить на двоих". По словам самой Стоун, роль предложили 12 другим актрисам, прежде чем Дуглас согласился пройти с ней кинопробы. Среди актрис, которых связывали с проектом, были Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер, Джина Дэвис и Мэг Райан.

Как появился знаменитый образ Кэтрин Трамелл



"Основной инстинкт" / Фото Imdb



Огромную роль в создании героини сыграла ее одежда. Художница по костюмам Эллен Мирожник намеренно сделала гардероб Кэтрин минималистичным и светлым.

Знаменитый наряд для сцены допроса был выполнен в теплом оттенке белого. По словам Мирожник, он должен был подчеркнуть "ледяной" образ блондинки, но в то же время не отвлекать внимание от самой героини. Интересно, что Верховен сначала удивился идее одеть Кэтрин в белое, однако впоследствии признал решение удачным.

Что произошло во время знаменитой сцены допроса

Самый известный момент "Основного инстинкта" десятилетиями остается предметом споров. В своих мемуарах Шэрон Стоун писала, что во время съемок ей предложили снять нижнее белье, объяснив это тем, что оно отражает свет, и заверили, что ничего интимного в кадре не будет видно. По словам актрисы, полный результат она увидела уже позже на закрытом просмотре. Стоун рассказывала, что после этого поссорилась с Верховеном, однако в конце концов сама согласилась оставить кадр в финальном монтаже, посчитав его уместным для персонажа.

Съемки проходили на фоне протестов

Скандалы начались еще до премьеры. ЛГБТК+-активисты критиковали сценарий за изображение бисексуальных и лесбийских персонажей как опасных и жестоких. Во время съемок в Сан-Франциско демонстранты приходили на съемочные площадки, устраивали шум и пытались сорвать работу съемочной группы; вокруг производства возникали и юридические конфликты.

После выхода фильма протесты продолжились у кинотеатров. Критика касалась также сочетания сексуальности и насилия в картине. Создатели, со своей стороны, отрицали, что отдельных персонажей следует трактовать как характеристику целых групп людей.

Интересные факты о фильме "Основной инстинкт"

Сценарий Джо Эстерхаз написал всего за 13 дней. По его словам, идея созревала давно, но сам текст он написал очень быстро на Гавайях.

Стоун рассказывала, что роль психологически измотала ее. Во время съемок актриса мучилась кошмарами, а съемки сцены убийства ледорубом она называла особенно тяжелыми.

Знаменитой сцены допроса не было в оригинальном сценарии. Идею предложил сам Пол Верховен уже во время работы над фильмом.

Риск окупился. По данным IMDb, при ориентировочном бюджете в 49 миллионов долларов "Основной инстинкт" собрал около 353 миллионов долларов по всему миру.

Съемки сцены с ледорубом сильно измотали Шэрон Стоун. Она вспоминала, что сцены насилия давались ей тяжелее, чем эротические, и даже вызывали кошмары.

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