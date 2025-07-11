3 новейших криминальных сериала, которые держат в напряжении и не позволяют расслабиться до конца

Если вы уже пересмотрели все самые популярные сериалы, пора обновить свой список новыми лентами. В нашей подборке остросюжетные драмы, детективы и триллеры.

На Кино 24 мы собрали сериалы, которые только что вышли и уже готовы поразить вас увлекательными сюжетными линиями. Выбирайте фаворита и наслаждайтесь вечером!

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Какие новые сериалы посмотреть на выходных?

"Обратный отсчет"

В центре сюжета детектив, по имени Марк Митчем. Он становится частью секретной оперативной группы, в которую входят агенты, работающие под прикрытием в различных правоохранительных органах.

Их задача – найти виновного убийства сотрудника Министерства внутренней безопасности. Но в процессе расследования Марк наталкивается на опасный заговор. И эти последствия могут поставить под угрозу его жизнь и миллионов жителей мегаполиса. Время начинать обратный отсчет…

"Обратный отсчет": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хороший мальчик"

Этот южнокорейский боевик вышел в свет 30 мая 2025 года. В центре сюжета – олимпийские медалисты, которые присоединились в ряды полиции через специальную программу набора. Они обменяли свои медали на жетоны и решили, что их призвание – бороться с преступностью и несправедливостью.

Для этого они используют свои спортивные навыки. Лента насчитывает 16 эпизодов, однако пока вышло только 12. Премьеру следующих серий стоит ожидать до конца июля.

"Хороший мальчик": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дым"

Премьера этой криминальной драмы состоялась 27 июня 2025 года. Ленту можно посмотреть онлайн. В центре сюжета следователь, который расследует поджоги. Ему приходится начать сотрудничество с детективом полиции. охотятся за двумя полицейскими, и это дело оборачивается для них запутанной игрой тайн, неожиданностей, сомнений и подозрений. Лента насчитывает всего 9 эпизодов, однако пока для просмотра онлайн доступны только 4 серии.

"Дым": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, если сериальные новинки вам не по вкусу, мы также собрали 5 легендарных сериалов с неожиданным окончанием. Выбирайте своего фаворита – по ссылке.