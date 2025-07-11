О трагическом инциденте сообщил продюсер актера. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Филиппа Дельмаса.

Рекомендуем Звезда "Игры в кальмара" оказался фанатом "русского мира": кто из актеров разговаривает на языке врага

Бан Гей Мин погиб в результате несчастного случая: что произошло

Утром в 17-м округе Парижа было обнаружено бездыханное тело актера Бан Гей Мина. Печальную весть подтвердил его продюсер Филипп Дельмас.

С невыразимой болью вынуждены сообщить о трагической смерти нашего друга и талантливого артиста Бана Гей Мина,

– говорится в официальном заявлении Дельмаса.

Актеру было 44 года. По предварительным данным следствия, он выпал с балкона собственной квартиры, пытаясь достать мобильный телефон, случайно упавший в водосточную трубу. Во время попытки он поскользнулся и сорвался с нескольких этажей.

Правоохранители подтверждают версию несчастного случая – в водосточной трубе действительно нашли его телефон.

Кстати, врачи назвали точную причину смерти голливудского актера Майкла Мэдсена. Узнайте подробности по ссылке.