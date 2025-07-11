Как оказалось, Хо Сон Тхе, является фанатом "русского мира". Актер публично спел советскую песню "Журавли" на русском языке. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Просто со сцены: звезда "Игры в кальмара" спел на русском языке

Хо Сон Тхэ спел на русском языке в популярном шоу "Времена года: Кантабиле Пак Бо Гам". Во время, когда весь мир брезгует русской культурой и пытается искоренить последствия "русского мира", российские СМИ активно распространяют видео с публичным выступлением звезды сериала "Игра в кальмара".

Как выяснилось, актер не просто воспроизвел песню на слух, а хорошо владеет языком врага. Оказалось, что он закончил факультет русского языка в Пусанском университете, а впоследствии даже работал в московском офисе.

Хо Сон Тхэ был номинирован на очень престижные премии, в частности на Baeksang Arts Awards как лучший актер второго плана. И одновременно он популяризирует русский язык и советские песни, что изрядно огорчило украинских поклонников сериала и навсегда запечатлело этого персонажа не только как антагониста на экране, но и в реальной жизни.