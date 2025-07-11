Як виявилося, Хо Сон Тхе, є фанатом "русского міра". Актор публічно заспівав радянську пісню "Журавлі" російською мовою. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Просто зі сцени: зірка "Гри в кальмара" заспівав російською мовою

Хо Сон Тхе заспівав російською мовою в популярному шоу "Пори року: Кантабіле Пак Бо Гам". У час, коли весь світ гидиться російською культурою та намагається викорінити наслідки "русского міра", російські ЗМІ активно поширюють відео з публічним виступом зірки серіалу "Гра в кальмара".

Як з'ясувалося, актор не просто відтворив пісню на слух, а добре володіє мовою ворога. Виявилося, що він закінчив факультет російської мови в Пусанському університеті, а згодом навіть працював у московському офісі.

Хо Сон Тхе був номінований на дуже престижні премії, зокрема на Baeksang Arts Awards як найкращий актор другого плану. І водночас він популяризує російську мову та радянські пісні, що неабияк засмутило українських прихильників серіалу та назавжди закарбувало цього персонажа не лише як антагоніста на екрані, а й у реальному житті.