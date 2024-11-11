Новые актеры и возвращение Томаса Шелби: чего ждать от нового фильма "Острые козырьки"

Сериал от Netflix "Острые козырьки" претендует на звание легендарного. Скоро он вернется уже в виде полнометражного фильма, где в главной роли будет оскароносный Киллиан Мерфи.

Поклонники сериала с нетерпением ожидают продолжения любимого остросюжетного проекта. 24 Канал со ссылкой на Vogue расскажет об этом подробнее.

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Сериал "Острые козырьки" – это британская криминальная драма Стивена Найта, рассказывающая о жизни бандитской семьи Шелби в Бирмингеме. События разворачиваются в 1920-х годах, после Первой мировой войны.

Телешоу, состоящее из 6 сезонов, быстро стало хитом на Netflix. К 2019 году его посмотрели более 7 миллионов поклонников. Сериал однозначно останется в истории, ведь покоряет харизматичным главным героем, безупречно передает атмосферу эпохи и интригует сюжетом.

Чего ждать от полнометражного фильма

30 сентября Netflix сообщил о воссоединении Киллиана Мерфи и Стивена Найта. Так анонсировали старт съемок полнометражного фильма "Острые козырьки".

Я в восторге от того, как мы подаем новую главу истории "Острых козырьков", действие которой разворачивается во время Второй мировой войны". Страна находится в состоянии войны, и, конечно, наши острые козырьки также,

– рассказал Стивен Найт.

Сейчас о сюжете известно немного – лишь то, что события будут происходить во время Второй мировой войны. Семья Шелби будет адаптироваться к новым реалиям и радикальным изменениям во всем мире.

"Братья и сестры с их ретрокепками и острыми характерами познакомятся с новым лицом на заветных улицах Бирмингема. Действительно, мы хотим, чтобы поколение новых персонажей смешалось с теми, кого мы уже знаем", – добавил Стивен Найт.

Режиссером полнометражного фильма станет Том Харпер – он снял эпизоды первого сезона 11 лет назад.

Актерский состав фильма "Острые козырьки"

Оскароносный Киллиан Мерфи вернулся к роли Томаса Шелби. Ранее он говорил, что готов вернуться к этому персонажу, если он будет расти и меняться. Поэтому довольно загадочно, каким предстанет Томми в полнометражном фильме.

К роли Ады (сестры Шелби) вернется Софи Рандл, Пол Андерсон воплотит Артура Шелби, Том Харди – Алфи Соломонса. Но в фильме мы увидим и новые лица – это Ребекка Фергюсон и молодой ирландский актер, звезда "Солтберна" Барри Кеоган.



Барри Кеоган в фильме / Фото Netflix

Дата премьеры

Сейчас фильм "Острые козырьки" находится на стадии допродакшена. Стоит понимать, что на ленту придется подождать. Вероятно, дата премьеры – начало 2026 года.