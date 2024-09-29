Из множества фантастических сериалов не всегда хочется выбирать те, что длятся несколько сезонов. Поэтому для просмотра хоррор-сериалов лучше всего выбирать короткие ленты, которые станут идеальным вариантом для тех, кто не хочет тратить много времени. Кино 24 расскажет о коротких, но жутких сериалах.

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"Призраки дома на холме"

Количество серий: 10

Мини-сериал является свободной интерпретацией одноименного романа Ширли Джексон. Сюжет разворачивается сразу в двух временных измерениях. В одном – пятеро братьев и сестер и их родители переезжают в дом на холме, который хотят отремонтировать и продать. Ремонт занимает значительно больше времени, а семье приходится столкнуться со сверхъестественными явлениями. Вторая временная линия показывает, как семья воссоединяются и пытается понять, почему 26 лет назад они сбежали из дома на холме.

"Призраки дома на холме": смотрите трейлер онлайн

Этот сериал может оставить зрителя совершенно опустошенным. Это как бы привычная история о призраках и сверхъестественном, но с психологической точки зрения.

"Падение дома Ашеров"

Количество серий: 8

Гендиректор огромной коррумпированной фармацевтической компании Родерик Ашер и его сестра Мерлин создали не просто семейный бизнес, а целую империю. На пути к богатству и власти они беспощадно борются с конкурентами. Когда члены семьи начинают внезапно умирать при загадочных обстоятельствах, Родерик приглашает к себе следователя, чтобы открыть всю правду о жестоком и криминальном прошлом семьи.

"Падение дома Ашеров": смотрите трейлер онлайн

Этот сериал точно понравится тем, кто любит жуткие рассказы Эдгара Аллана По. Здесь критикуют жадность и жажду власти, чтобы зритель задумался: действительно ли оно того стоит.

"Дракула"

Количество серий: 3

Это один из самых коротких сериалов в этом списке. Он переосмысливает культовую историю о вампирах. Дракула, который выдает себя за американского предпринимателя, приезжает в Лондон. На самом деле его цель – отомстить тем, кто предал его раньше. Когда Дракула начинает осуществлять свой план, он влюбляется в женщину, которая может быть реинкарнацией его покойной жены.



"Дракула": смотрите трейлер онлайн

В этом сериале не так много хоррора, как черного юмора и готики. Но это не делает его менее интересным. Стивен Кинг называл "Дракулу" умным и увлекательным переосмыслением культового персонажа.