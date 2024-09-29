З безлічі фантастичних серіалів не завжди хочеться обирати ті, що тривають кілька сезонів. Тому для перегляду хоррор-серіалів найкраще обирати короткі стрічки, які стануть ідеальним варіантом для тих, хто не хоче витрачати багато часу. Кіно 24 розповість про короткі, але моторошні серіали.

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"Привиди будинку на пагорбі"

Кількість серій: 10

Мінісеріал є вільною інтерпретацією однойменного роману Ширлі Джексон. Сюжет розгортається одразу у двох часових вимірах. В одному – п'ятеро братів та сестер та їхні батьки переїжджають до будинку на пагорбі, який хочуть відремонтувати та продати. Ремонт займає значно більше часу, а сім'ї доводиться стикнутися з надприродними явищами. Друга часова лінія показує, як сім'я возз'єднуються і намагається зрозуміти, чому 26 років тому вони втекли з будинку на пагорбі.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн

Цей серіал може залишити глядача абсолютно спустошеним. Це ніби звична історія про привидів і надприродне, але з психологічного погляду.

"Падіння дому Ашерів"

Кількість серій: 8

Гендиректор величезної корумпованої фармацевтичної компанії Родерік Ашер та його сестра Мерлін створили не просто сімейний бізнес, а цілу імперію. На шляху до багатства і влади вони нещадно борються з конкурентами. Коли члени сім'ї починають раптово помирати за загадкових обставин, Родерік запрошує до себе слідчого, щоб відкрити всю правду про жорстоке і кримінальне минуле сім'ї.

"Падіння дому Ашерів": дивіться трейлер онлайн

Цей серіал точно сподобається тим, хто любить моторошні оповідання Едгара Аллана По. Тут критикують жадібність та жагу до влади, щоб глядач замислився: чи справді воно того варте.

"Дракула"

Кількість серій: 3

Це один з найкоротших серіалів у цьому списку. Він переосмислює культову історію про вампірів. Дракула, який видає себе за американського підприємця, приїжджає в Лондон. Насправді його мета – помститись тим, хто зрадив його раніше. Коли Дракула починає здійснювати свій план, він закохується у жінку, яка може бути реінкарнацією його покійної дружини.



"Дракула": дивіться трейлер онлайн

У цьому серіалі не так багато хоррору, як чорного гумору й готики. Та це е робить його менш цікавим. Стівен Кінг називав "Дракулу" розумним і захопливим переосмисленням культового персонажа.