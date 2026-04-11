Действительно ли будет продолжение культового сериала "Отчаянные домохозяйки"

"Отчаянные домохозяйки" – культовый сериал 2000-х годов, созданный сценаристом и продюсером Марком Черри. Его полюбили зрители во всем мире, а некоторые пересматривают до сих пор.

Сериал "Отчаянные домохозяйки" вышел более 20 лет назад, однако поклонники до сих пор ожидают продолжения.

Будет ли продолжение "Отчаянных домохозяек"?

В социальной сети Threads сейчас обсуждают возможное возвращение "Отчаянных домохозяек". Еще в апреле 2025 года издание Deadline, со ссылкой на источники, сообщало, что кинокомпания Onyx Collective займется производством проекта "Вестерия Лейн" – новой версии культового сериала.

Сериал "Вистерия Лейн" от сценаристки Натали Чайдес описывается как веселая, сексуальная, мрачно-комедийная мыльная опера, детектив в стиле "Отчаянных домохозяек".

Кажется, что все люди на улице Вистерия Лейн живут как в сказке: красивые дома, замечательные семьи и блестящие внедорожники, но за каждым забором что-то скрыто.

Как пишет The Sun, спин-офф сериала ожидается в 2027 году. Однако отмечается, что "Вестерия Лейн" не является прямым продолжением "Отчаянных домохозяек" и не будет 9 сезоном. Кроме того, это история о новых персонажах, никто из оригинального актерского состава не присоединился к съемкам.

Что известно о сериале "Отчаянные домохозяйки"?