Популярный сериал "Отчаянные домохозяйки" продолжает и по сей день занимать особое место в сердцах поклонников. Кино 24 предлагает посмотреть, как сейчас выглядят актеры, исполнившие главные роли в сериале.

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О чем сериал "Отчаянные домохозяйки"

В популярном телесериале "Отчаянные домохозяйки" героини изображены как обычные люди, сталкивающиеся с множеством личных проблем.

Линетт, некогда успешная бизнесвумен, теперь оказалась в роли мамы-домохозяйки. Габриэль, вступившая в брак по расчету, тоскует по прежней карьере модели и вступает во внебрачные связи. Бри пытается поддерживать фасад идеального брака, несмотря на растущее недовольство в семье. Сьюзен, мать-одиночка, иллюстрирует детские сказки после того, как муж бросает ее ради своей секретарши.

Внезапное самоубийство их подруги Мэри Элис Янг становится для героинь тревожным звонком, заставляющим их переосмыслить свою жизнь.

Как изменились актеры, игравшие главные роли в сериале



Терри Хэтчер (Сюзен Мейер) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Фелисити Хаффман (Линетт Скаво) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24 (Фото Associated Press)



Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Ева Лонгория (Габриэль Солис) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Николет Шеридан (Идди Брит) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джеймс Дентон (Майк Дельфино) тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

В популярном сериале "Отчаянные домохозяйки" талантливые актеры мастерски воплотили на экране культовых персонажей. Рекомендуем посмотреть этот интересный сериал, чтобы окунуться в мир незабываемых эмоций и впечатлений.