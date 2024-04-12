Популярний серіал "Відчайдушні домогосподарки" продовжує і до сьогодні займати особливе місце в серцях шанувальників. Кіно 24 пропонує подивитися, як зараз виглядають актори, які виконали головні ролі в серіалі.

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Про що серіал "Відчайдушні домогосподарки"

У популярному телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки" героїні зображені як звичайні люди, що стикаються з безліччю особистих проблем.

Лінетт, колись успішна бізнесвумен, тепер опинилася в ролі мами-домогосподарки. Габріель, яка вступила в шлюб за розрахунком, тужить за колишньою кар'єрою моделі і вступає в позашлюбні зв'язки. Брі намагається підтримувати фасад ідеального шлюбу, незважаючи на зростаюче невдоволення в родині. Сьюзен, мати-одиначка, ілюструє дитячі казки після того, як чоловік покидає її заради своєї секретарки.

Раптове самогубство їхньої подруги Мері Еліс Янг стає для героїнь тривожним дзвінком, що змушує їх переосмислити своє життя.

Як змінилися актори, що грали головні ролі в серіалі



Тері Гетчер (Сюзен Меєр) тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Фелісіті Гаффман (Лінетт Скаво) тоді і зараз / Колаж Кіно 24 (Фото Associated Press)



Марсія Кросс (Брі Ван Де Камп) тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Єва Лонгорія (Габріель Соліс) тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ніколет Шерідан (Ідді Бріт) тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Рікардо Антоніо Чавіра (Карлос Соліс) тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джеймс Дентон (Майк Дельфіно) тоді і зараз / Колаж Кіно 24

У популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки" талановиті актори майстерно втілили на екрані культових персонажів. Рекомендуємо переглянути цей цікавий серіал, щоб поринути у світ незабутніх емоцій та вражень.