Сериал состоит всего из 9 эпизодов, поэтому его легко можно пересмотреть за несколько дней. Если вам хочется подобной атмосферы, редакция Кино 24 подготовила несколько криминальных драм, которые также стоят просмотра.

К слову Можно посмотреть за вечер: 3 новейших мини-сериала на Netflix, от которых невозможно оторваться

"Убийство на пляже"

Сериал рассказывает об убийстве 11-летнего Дэнни Латимера. За раскрытие дела берется детектив Элли Миллер, а впоследствии к ней присоединяется инспектор Алек Харди. В ходе расследования раскрываются мрачные тайны и скрытое напряжение в городке Бродчерч.

Главные герои сериалов – Алек Харди и Карл Морк – очень похожи. Они практичные, талантливые и одновременно замкнутые в себе. "Бродчерч" неоднократно отмечали за сюжетные линии и актерскую игру, поэтому его обязательно стоит посмотреть.

"Убийство на пляже": смотрите трейлер онлайн

"Медленные лошади"

Шпион из военной разведки после серьезных ошибок оказывается в отделе для неудачников, где работают те, кто провалил свою работу, но еще не были уволены. Их называют "хромыми лошадьми". Этих работников ждет скучная бумажная работа и насмешки со стороны шефа. Но и эти "медленные лошади" участвуют в расследованиях тяжелых дел.

Подобно "Отделу нераскрытых дел", этот сериал рассказывает о недооцененных детективах-аутсайдерах с непростым прошлым. Но они демонстрируют блестящую работу, выполняя сложные задачи.

"Медленные лошади": смотрите трейлер онлайн

"Незабытый"

Строители находят скелет молодого человека. Следователи устанавливают насильственную причину смерти. Профессиональные детективы решают взяться за дело, ведь забытых убийств не бывает.

Британская драма является одной из тех, что стала вдохновением для "Отдела нераскрытых дел". Они имеют схожие сюжетные линии, ведь центром внимания является, собственно, нераскрытые дела.

"Незабытый": смотрите трейлер онлайн

"Прорыв"

В 2004 году в шведском городке происходит двойное убийство – маленького мальчика и пожилой женщины. Следователь Йон начинает вести расследование, но ему никак не удается найти преступника. Он возвращается к нему через 16 лет и обращается к генетику, чтобы найти убийцу через ДНК.

Оба сериала сосредотачиваются на сложных делах и их расследованиях. Это захватывающие истории, от которых сложно оторваться.

"Прорыв": смотрите трейлер онлайн