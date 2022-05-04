"Отфильтровала друзей", – звезда "Крепостной" об актере из России, которого считает адекватным

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Анна Сагайдачная сделала тщательную "фильтрацию" друзей. Впрочем, российского актера Кирилл Кузнецов она считает адекватным, ведь он единственный из ее коллег, кто поддержал Украину.

Звезда сериала "Крепостная" считает, что поддержка в военное время это очень ценно. На днях она "отфильтровала" коллег и оставила возле себя только самых родных. Кроме этого, звезда рассказала об отношениях с российскими коллегами.

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Украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала о фильтрации друзей

Сагайдачная отметила, что сейчас познакомилась со многими интересными и хорошими людьми, а российских "друзей" у нее практически не осталось, кроме одного.

Может быть, я могу назвать одного человека… Один русский актер. Он единственный, кого я могу сейчас называть коллегой, поскольку он полностью на стороне Украины и пытался уехать и покинуть Россию, но его не выпустили. Как говорится, его там приняли,

– сказала актриса.

Артистка назвала фамилию актера – Кузнецов. Скорее всего, речь идет о Кирилле, который снимался также и в украинских проектах.

Он много здесь снимался, как и множество других актеров, таких как Антон Батырев и других, которые просто не уезжали отсюда… Вот он один и может еще есть один-два человека, а так все. Нет у меня больше российских коллег, только украинские,

– отметила Сагайдачная.

Анна Сагайдачная о "фильтрации" друзей: смотрите видео

Напомним, Тарас Цымбалюк, также сыгравший в сериале "Крепостная", пристыдил Антона Бадырева из-за его позиции в отношении Украины. Актер назвал своего бывшего друга куском г*имна.

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