Как сообщает 24 канал, Тарас Цымбалюк ранее уже осуждал российских знаменитостей. В частности, под горячую руку актера попали Регина Тодоренко, Нурлан Сабуров и даже Светлана Лобода. Сегодня ему стыдно за Антона Батырева, с которым он общался с 2014 года и Дмитрия Пчелу. Читайте также Тарас Цымбалюк ответил, где был 8 лет назад, "когда бомбили Донбасс" Тарас Цымбалюк осудил Батырева и Пчелу, поддержавших войну В сторис актер распространил собственное сообщение с фотографией, на которой он занимает Антона Батырева. Мне очень стыдно, что с 2014 года я знаком с этим куском г*вна. Стыдно, что мы регулярно пересекались на съемочной площадке. Фото я специально не удаляю, чтобы помнить как не должно быть в будущем!

– подписал фото Цымбалюк.



Цымбалюк осудил Батырева / Скриншот сторис

В еще одном сторис Цимбалюк прокомментировал позицию Дмитрия Пчелы.

"Я русский и не стыжусь этого". Это Дима, безвылазно сидевший в Киеве, решил так прокомментировать ситуацию,

– написал Цымбалюк.



Цымбалюк осудил Пчелу / Скриншот сторис

Антон Батырев вместе с Дмитрием Пчелой снимались во многих украинских и российских проектах. После того как Россия напала на Украину, Батырев заявил, что ему не стыдно быть россиянином, а к своему сообщению прикрепил картинку с символом Z и георгиевской лентой. В то же время Пчела обнародовал черный квадрат и написал "Нет войне". Позже он не высказывался в поддержку Украины.

Недавно Батырева осудили Андрей Фединчик, который сейчас служит в ТРО, и его жена Наталья Денисенко, обучающая украинскому языку онлайн.