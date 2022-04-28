Як повідомляє 24 канал, Тарас Цимбалюк раніше вже засуджував російських знаменитостей. Зокрема під гарячу руку актора потрапили Регіна Тодоренко, Нурлан Сабуров і навіть Світлана Лобода. Сьогодні йому соромно за Антона Батирєва, з яким він спілкувався з 2014 року, та Дмитра Пчелу.
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Тарас Цимбалюк засудив Батирєва та Пчелу, які підтримали війну
У сторіс актор поширив власний допис з фотографією, на якій він обіймає Антона Батирєва.
Мені дуже соромно, що з 2014 року я знайомий з цим шматком г*вна. Соромно, що ми регулярно перетиналися на знімальному майданчику. Фото я спеціально не видаляю, щоб пам’ятати як не повинно бути у майбутньому!,
– підписав фото Цимбалюк.
Цимбалюк засудив Батирєва / Скриншот сторіс
У ще одному сторіс Цимбалюк прокоментував позицію Дмитра Пчели.
"Я русский и не стыжусь этого". Це Діма, котрий безвилазно сидів у Києві, вирішив так прокоментувати ситуацію,
– написав Цимбалюк.
Цимбалюк засудив Пчелу / Скриншот сторіс
Антон Батирєв разом з Дмитром Пчелою знімалися в багатьох українських та російських проєктах. Після того, як Росія напала на Україну, Батирєв заявив, що йому не соромно бути росіянином, а до свого повідомлення прикріпив картинку з символом Z та георгіївською стрічкою. Водночас Пчела оприлюднив чорний квадрат і написав "Ні війні". Пізніше він не висловлювався на підтримку України.
Нещодавно Батирєва засудили Андрій Федінчик, який зараз служить в ТрО, та його дружина Наталка Денисенко, яка навчає української мови онлайн.