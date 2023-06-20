Фильм об эвакуации украинцев "Откуда куда" победил на фестивале в Великобритании

Лента принимала участие в международном конкурсе, на котором было представлено всего 9 фильмов. Sheffield DocFest проходит каждый июнь в городе Шеффилд. В этом году состоялось празднование 30-летия фестиваля, передает 24 Канал.

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История создания фильма "Откуда куда" особенная, ведь ее режиссер, Мачек Хамела, с первых дней войны стал волонтером и на своем автомобиле спасал украинцев из-под обстрелов в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Слушая по дороге истории украинцев, успевших ощутить на себе жестокость войны, решил взять с собой друга-оператора и попытаться снять документальный фильм. На первом месте всегда была эвакуация, а съемки подчинялись ее усилиям.

Именно поэтому фильм построен на самом пути внутри автомобиля, встречах и прощаниях. За полгода Мачек вывез 400 человек, часть из которых стали героями его фильма. Кроме того, команда сотрудничала с благотворительной организацией АРТАК, которая занимается эвакуацией украинцев из самых опасных регионов, таких как Запорожье и Бахмут.

Команда фильма многочисленными показами на кинофестивалях продолжает напоминать миру о войне в Украине и собирать средства для эвакуации украинцев с прифронтовых территорий, а после подрыва Каховской ГЭС и спасения людей из подтопленных сел,

– сказала копродюсер Анна Поленчук.

Сюжет. Фильм "Откуда куда" иллюстрирует сборный образ украинских беженцев – детей, женщин, пожилых людей, мужчин и т.д., которые после вторжения России вынуждены покинуть свои дома и уезжать в неизвестное будущее. Цель одна на всех – найти безопасное убежище. Они садятся в эвакуационный автобус и рассказывают об опыте, который им пришлось пережить. За рулем сам режиссер, который везет героев как можно дальше от войны и помогает спасти их жизнь.

"Откуда куда": смотрите трейлер фильма

Премьера документального фильма "Откуда куда" режиссера Мачека Хамела состоялась 21 мая 2023 года на 76-м Каннском кинофестивале. На польском кинофестивале Millennium Docs Against Gravity лента получила два знака отличия "Лучший польский фильм" и "Награду ассоциации артхаусного кино". Фильм произведен в копродукции Польши, Франции и Украины. К производству фильма присоединилась украинская кинокомпания 435 FILMS, основанная кинопродюсером Анной Паленчук.