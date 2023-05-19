Премьера в Каннах: вышел щемящий трейлер фильма "Откуда куда" об эвакуации украинцев

Голливудское издание Deadline представило трейлер документального фильма "Откуда куда" (Skąd dokąd / In the Rearview) режиссера Мачека Хамела об эвакуации украинцев из-под обстрелов. Премьера фильма состоится в Каннах 21 мая.

Фильм является общим проектом Украины (кинокомпания 435 FILMS), Польши и Франции. Он представлен в программе Cannes ACID, где ежегодно ассоциация кинематографистов ACID (Ассоциация независимого кино и его распространение) отбирает 9 фильмов. Об этом 24 Канала сообщили в пресс-службе ленты.

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Фильм "Откуда куда" об эвакуации украинцев покажут в Каннах: трейлер

На премьере фильма в Каннах к международной команде присоединится и украинская, включающая оператора Юрия Дуная, копродюсер Анну Паленчук и продакшн менеджера Ксению Марченко. Вместе с режиссером Мачеком Хамелом Ксения начала эвакуацию украинцев уже с первых дней полномасштабного вторжения, и только позже это сняли на камеру.

Трейлер очень точно передает атмосферу фильма и те обстоятельства, в которых оказались украинцы из-за полномасштабного вторжения. Крайне важно транслировать украинские голоса на крупнейшем кинофестивале мира, к которому приковано внимание мировых СМИ. Я лично очень благодарна режиссеру Мачеку за то, что он пол года самостоятельно эвакуировал беженцев и всему польскому народу за поддержку украинцев во время войны,

– подчеркнула копродюсер Анна Паленчук.

"Откуда куда" 2023: смотрите трейлер фильма

С начала полномасштабного вторжения России польский режиссер Мачек Хамела начал свою эвакуационную программу по спасению людей с опасных территорий, таких как Черниговская или Донецкая области. Во время одной из таких поездок у Мачека появилась идея документировать истории людей, принявших решение покинуть свои дома и иногда родственников. Так начались съемки фильма "Откуда куда".

"Откуда куда" – это коллективный портрет, созданный из впечатлений тех, кто имеет одну общую цель: найти безопасное пристанище. Внутри автобуса, их приюта, исчезает важность пола, возраста, цвета кожи, физического состояния, происхождения, идентичности, мировоззрения и веры. В польской и украинской версиях названия фильма – Skąd dokąd и Откуда – это простые вопросы, возникающие при попытке пройти через множество контрольных пунктов, расположенных на территории Украины.