Фільм є спільним проєктом України (кінокомпанія 435 FILMS), Польщі та Франції. Він представлений у програмі Cannes ACID, де щороку асоціація кінематографістів ACID (Асоціація незалежного кіно та його розповсюдження) відбирає 9 фільмів. Про це 24 Каналу повідомили у пресслужбі стрічки.

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Фільм "Звідки куди" про евакуацію українців покажуть у Каннах: трейлер

На прем’єрі фільму у Каннах до міжнародної команди приєднається й українська, яка включає оператора Юрія Дуная, копродюсерку Анну Паленчук та продакшн менеджерку Ксенію Марченко. Разом з режисером Мачеком Хамелом, Ксенія почала евакуацію українців вже з перших днів повномасштабного вторгнення, і лише пізніше це зняли на камеру.

Трейлер дуже влучно передає атмосферу фільму та ті обставини, в яких опинились українці через повномасштабне вторгнення. Вкрай важливо транслювати українські голоси на найбільшому кінофестивалі світу, до якого прикута увага світових ЗМІ. Я особисто дуже вдячна режисеру Мачеку за те, що він пів року самостійно евакуйовував біженців та всьому польському народові за підтримку українців під час війни,

– наголосила копродюсерка Анна Паленчук.

"Звідки куди" 2023: дивіться трейлер фільму

Від початку повномасштабного вторгнення Росії польський режисер Мачек Хамела розпочав власну евакуаційну програму із порятунку людей із небезпечних територій, таких як Чернігівська чи Донецька області. Під час однієї з таких поїздок у Мачека з'явилася ідея документувати історії людей, які прийняли рішення залишити свої домівки та інколи родичів. Так розпочалися зйомки фільму "Звідки куди".

"Звідки куди" – це колективний портрет, створений з вражень тих, хто має одну спільну мету: знайти безпечне пристановище. Усередині автобуса, їхнього тимчасового притулку, зникає важливість статі, віку, кольору шкіри, фізичного стану, походження, ідентичності, світогляду та віри. У польській та українській версіях назви фільму – Skąd dokąd та Звідки куди – це прості запитання, які виникають при спробі пройти через безліч контрольних пунктів, що розташовані на території України.