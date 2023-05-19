80-річного голлівудського актора Гаррісона Форда відзначили "Золотою пальмовою гілкою" за вагомий внесок у кіноіндустрію та життєві досягнення. Урочиста церемонія нагородження відбулося в престижному французькому театрі Люм’єр.
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Гаррісон Форд отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Почесну нагороду Форду вручили генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю Тьєррі Фремо та президентка Канн Іріс Кноблох.
Під час церемонії нагородження показали відеоролик з фрагментами фільмів, в яких знявся Форд.
Кажуть, перед смертю ваше життя проноситься перед очима. Я тільки що бачив, як все моє життя промайнуло переді мною,
— сказав Гаррісон.
Гаррісон Форд отримав нагороду у Каннах / Фото з твітера
У Каннах також відбулась прем'єра нового бойовика "Індіана Джонс і реліквія долі" – довгоочікувана п’ята частина франшизи фільмів про Індіану Джонса. Гаррісон Форд зіграв роль відомого археолога, а режисером став Джеймс Менґолд ("Аутсайдери", "Лоґан").
Ця п’ята, і, можливо, остання частина франшизи про Індіану Джонса вийде в кінотеатрах України 29 червня 2023 року.
"Індіана Джонс і реліквія долі": дивіться трейлер
Нагадаємо, у Каннах, який розпочався 16 травня, "Золоту пальмову гілку" також вручили Майклу Дугласу. Нагорода присвячена 50-річчю кар’єри актора.