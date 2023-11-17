Как выглядят семьи актеров "Женского врача" в реальной жизни: трогательные фото

Вне съемочной площадки звезды сериала "Женский врач. Новая жизнь" имеют немало дел. Впрочем, эти заботы можно назвать приятными. Речь идет о семьях и близких людях актеров ленты, к которым они спешат после рабочего дня.

Кого дома ждет жена и дети, кого - муж, а кто снимается на в сериале вместе со своей половинкой. Читайте больше о близких людях актеров в материале 24 Канала.

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Актеры сериала "Женский врач. Новая жизнь" и их семьи

Андрей Исаенко с семьей

Актер, играющий роль Гончара Михаила Ивановича, женат и имеет дочь Марию. Кстати, Мария тоже снимается в сериале, но это произошло случайно. Когда Андрей Исаенко ехал на пробы, девочку не на кого оставить дома, поэтому Маричка уехала с отцом. А продюсерам как раз нужен был ребенок на роль дочери Гончара в сериале, поэтому девочку утвердили. Жену Андрея Исаенко зовут Олеся.

Анастасия Цимбалару с мужем

Анастасия сыграла роль Елены Петровны в сериале. Ее любимым в ленте стал Андрей Исаенко, но вне камер она замужем за Григорием Баклановым. Актерская пара в отношениях уже 9 лет, однако семью они создали относительно недавно. Детей у супругов пока нет. Они активно помогают нашей стране, собирают деньги для бойцов, покупают автомобили и амуницию, устраивают благотворительные события, договариваются с людьми, локациями, военными.

Тарас Цымбалюк с девушкой

Тарас Цымбалюк в сериале – Андрей Балюк. На съемочной площадке актер строит отношения с героиней Лилей, или Ласточки. Но в жизни у Цимбалюка своя ласточка. Ее зовут Светлана. Пара пока еще не семья, но молодые люди признаются, что им очень хорошо вместе. И это заметно по счастливым фото в инстаграм.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

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В сериале эти всегда улыбающиеся актеры играют роль только влюбившейся пары, которая начинает строить свои отношения. Но интересно, что со съемочной площадки пара едет в общее жилье, поскольку недавно стали молодыми актерскими супругами, хотя они вместе уже много лет.

Валентина Вовченко с семьей

У Валентины Вовченко, которая в сериале является врачом УЗИ, Наташей, по сценарию совсем не клеится в личной жизни. Впрочем, вне камер актриса замужем и воспитывает сыночка. Мужчину Валентины зовут Андрей и они вместе уже 10 лет. Сейчас, из-за войны, у пары, как и у многих украинских семей, есть трудности, но Валентина верит, что они смогут все преодолеть вместе.