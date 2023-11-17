Когось вдома чекає дружина і діти, когось – чоловік, а хтось знімається на у серіалі разом зі своєю половинкою. Читайте більше про близьких людей акторів у матеріалі 24 Каналу.

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Актори серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" та їхні сім'ї

Андрій Ісаєнко з сім'єю

Актор, який грає роль Гончара Михайла Івановича, одружений та має доньку Марію. До слова, Марія також знімається у серіалі, але це сталось випадково. Коли Андрій Ісаєнко їхав на проби, дівчинку не було на кого залишити вдома, тож Марічка поїхала з батьком. А продюсерам якраз потрібна була дитина на роль доньки Гончара у серіалі, тож дівчинку затвердили. Дружину Андрія Ісаєнка звати Олеся.

Анастасія Цимбалару з чоловіком

Анастасія зіграла роль Олени Петрівни у серіалі. Її коханим у стрічці став Андрій Ісаєнко, але поза камерами вона одружена з Григорієм Баклановим. Акторська пара в стосунках уже 9 років, утім сім'ю вони створили відносно нещодавно. Дітей у подружжя поки що немає. Вони активно допомагають нашій країні, збирають гроші для бійців, купляють автівки та амуніцію, влаштовують благодійні події, домовляються з людьми, локаціями, військовими.

Тарас Цимбалюк з дівчиною

Тарас Цимбалюк у серіалі – Андрій Балюк. На знімальному майданчику актор будує стосунки з героїнею Лілею, або ж Ластівкою. Але в житті у Цимбалюка своя ластівка. Її звати Світлана. Пара поки що не є сім'єю, але молоді люди зізнаються, що їм дуже добре разом. І це помітно по щасливих світлинах в інстаграм.

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Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін

У серіалі ці завжди усміхнені актори грають роль пари, яка щойно закохалась і починає будувати свої стосунки. Але цікаво, що зі знімального майданчика пара їде в спільну оселю, оскільки нещодавно стали молодим акторським подружжям, хоча вони разом уже багато років.

Валентина Вовченко з сім'єю

У Валентини Вовченко, яка в серіалі є лікарем УЗД, Наталкою, за сценарієм зовсім не клеїться в особистому житті. Утім, поза камерами акторка одружена та виховує синочка. Чоловіка Валентини звати Андрій і вони разом уже 10 років. Зараз, через війну, у пари, як і в багатьох українських родин, є труднощі, але Валентина вірить, що вони зможуть все здолати разом.