"Отправляйте мне свои видеофакты войны": Алан Бадоев обратился к украинцам

Режиссер Алан Бадоев призвал украинцев стать создателями документальной ленты о полномасштабном вторжении россиян. К тому же, он опубликовал тизер с кадрами из собственного архива.

Вместе с телеканалом 1+1 Бадоев займется производством важной картины, соавтором которой сможет стать кто угодно. Будущая лента будет называться "Довгие сутки", передает 24 канал.

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Алан Бадоев призвал украинцев стать создателями документальной ленты о войне

Об этом в инстаграмме поделилась и Ольга Фреймут. Она написала: "Для того чтобы стать соавтором документальной ленты "Довгае сутки", нужно заполнить анкету и прислать видеоматериалы, на которых зафиксированы ваши семьи в последний мирный и счастливый день перед началом войны".

"Видео, которые показывают вашу семью (вместе или отдельно) в первый день войны – 24 февраля: первые бомбы, ваша первая реакция, ваши записи в течение первого дня, первая ночь, разговоры. Если вы вели видеодневник событий: следующие бомбардировки, укрытия, ночевки, ваши размышления и комментарии к событиям, разговоры в кругу семьи во время пребывания в укрытиях, все, что может быть важно – каждая деталь и ваше мнение", – дополнила она.

Ссылку на анкету вы можете найти по ссылке.

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Бадоев комментировал, что нынешняя война России против Украины фактически первая война, которая фиксируется каждым участником и свидетелем на телефон, видеорегистратор или другой гаджет.

Благодаря этому, весь мир может увидеть все события в режиме реального времени. Мы же хотим собрать эти свидетельства и через личные истории украинцев и их переживания погрузить мир в то, что пришлось пережить каждому из нас, дать потрогать и испытать эмоции, которые переживаем мы прямо сейчас,

– написал режиссер в инстаграме.

Все, что снято на телефон, как сообщил режиссер, очень важно для него. Новый фильм Бадоев планирует совершить вместе со всеми украинцами.

Напомним, в начале июня украинского актера и телеведущего Пашу Ли, погибшего, спасая детей, посмертно наградили орденом "За мужество" III степени. Награду из рук президента Владимира Зеленского получила мать героя Марии Ли.

Павел Ли погиб от пуль кафиров 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.