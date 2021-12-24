С отсылкой к "Матрице": чем удивили новые необычные тизеры и постер "Ежа Соника 2"

На днях в сети опубликовали необычные постер и тизер одного из самых ожидаемых фильмов 2022 года – второй части "Ежа Соника". Создатели ленты решили удивить по случаю премьеры фильма "Матрица: Воскрешение", представив новый ролик, где нужно выбрать иглу: синего или красного цвета.

Недавно вышел первый трейлер второй части о сверхзвуковом еже Сонике. Вчера, на фоне премьеры четвертой "Матрицы" создатели проекта представили необычные новые тизеры и постеры.

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В начале нового ролика появляется код матрицы, который образовывает тень супербыстрого ежа. Далее предлагается выбор иглы – красная или синяя – то есть Наклз или Соник.

На постере изображены красная и синяя игла. Создатели заинтриговали: "Как вы думаете, какую из них выберет Киану?"

Постер "Ежа Соника 2" / Фото из твиттера фильма

Премьера картины выйдет в украинских кинотеатрах 31 марта 2021 года. К роли гротескно-комического злодея вернулся неповторимый Джим Керри. Также к фильму вернулся Джеймс Марсден.

Напомним, после событий фильма "Соник в кино" Соник остается в Грин-Хиллз, а Том и Мэдди Вачовски уезжают в отпуск. По сюжету Соник объединяется со своим новым другом Майлзом "Тейлз" Прауэром, и вместе они отправляются в путешествие, чтобы найти изумруд, прежде чем он попадет в чужие руки.

"Еж Соник 2": смотрите трейлер