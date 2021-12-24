Нещодавно вийшов перший трейлер другої чатини про надзвукового їжака Соніка; вчора, на фоні прем’єри четвертої "Матриці" творці проєкту представили незвичайні нові тизер і постер.

Читайте також Коли сюжет взято з життя: фільми про азартні ігри, зняті за реальними подіями

На початку нового ролика з'являється код матриці, який утворює тінь супершвидкого їжака. Далі пропонується вибір голки – червону або синю – тобто Наклз чи Сонік.

На постері зображено червону і синю голки. Творці заінтригували: "Як ви думаєте, яку з них вибере Кіану?".



Постер "Їжака Соніка 2" / Фото з твітеру фільму

Прем’єра картини вийде в українських кінотеатрах 31 березня 2021 року. До ролі гротескно-комічного лиходія повернувся неповторний Джим Керрі. Також до фільму повернувся Джеймс Марсден.

Нагадаємо, після подій фільму "Сонік у кіно" Сонік залишається у Грін-Хіллз, а Том та Медді Ваковські їдуть у відпустку. За сюжетом, Сонік об'єднується зі своїм новим другом Майлзом "Тейлз" Прауером, і разом вони вирушають у подорож, щоб знайти смарагд, перш ніж він потрапить у чужі руки.

"Їжак Сонік 2": дивіться трейлер